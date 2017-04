Cooperativistas recibieron indumentaria y elementos de trabajo

Lucía encabezó la entrega de elementos a trabajadores de cooperativas.-eldiariodecatamarca.com.ar La Gobernadora Lucía Corpacci participó este miércoles de la entrega de indumentaria y herramientas de trabajo en apoyo y fortalecimiento al cooperativismo. El acto se realizó en el Predio Ferial Catamarca, que estuvo colmado por integrantes de las cooperativas que incluidas en los Programas “Argentina Trabaja” y “Ellas Hacen”. La mandataria fue recibida por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Barros y el director de Cooperativas, Alexis Rizzo, quien además coordina los diferentes programas. También estuvieron presentes el Secretario de Deporte, Maximiliano Brumec; la secretaria de Cultura, Jimena Moreno; el subsecretario de Inclusión, Eduardo Menecier; la subsecretaria de Familia,

Mariela Lozo; los diputados Paola Fedeli y Julio Guzmán, entre otras autoridades.



El director de Cooperativas, expresó que “Ellas Hacen son 945 mujeres, son 945 catamarqueñas que día a día luchan para salir adelante, mujeres que atraviesan situaciones de vulnerabilidad, mujeres que a través del trabajo y la formación tratan de salir adelante y, a través de este programa, pueden crecer y ganar autonomía. El programa brinda capacitaciones para desarrollar actividades productivas y las acompañan para llevar a cabo la terminalidad educativa". “En cuanto al Argentina Trabaja -añadió Rizzo- tenemos que decir que son 980 familias beneficiadas, y digo familias porque a través del programa se cobra un ingreso formal y a través de este programa ese trabajador tiene un empleo digno, con cobertura social que cubre toda la familia. Además impulsa la finalización de los estudios y la capacitación de la obra”.



"A pesar de la diferencia política con la Nación, el Gobierno provincial siempre sigue gestionando y siempre llevamos adelante el espíritu cooperativista a través de sus valores: la ayuda mutua, la equidad, la solidaridad. Quiero aclarar que no son solo números, son ustedes, historias de vidas que día a día buscan salir adelante, pelearla por un mundo mejor. Ustedes son nuestro motor de vida, nuestro motor para seguir trabajando, gestionando y comprometiéndonos en este proyecto en el que creemos y confiamos. Esto es justicia social, es acompañar, incurrir y devolver, es estar presentes por eso insto a todos a levantar la bandera del trabajo, de la dignidad, de la justicia social y les pido que nos acompañen para que juntos sigamos construyendo una Catamarca mejor", concluyó.



Al hacer uso de la palabra, Lucía destacó que "con mucha alegría puedo decir que la ministro de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, le da continuidad a los programas, quizás que por ser mujeres nos entendemos más; pero le estamos dando continuidad a los dos programas con el aporte del Gobierno nacional y yo lo quiero recalcar", sostuvo.



"Yo les digo solamente que las abrazo profundamente, las veo todos los días, sé que como ustedes hay muchas mujeres con muchas necesidades, que nos preocupamos y nos ocupamos de las mujeres desde la creación de Huarmi donde pueden ir ahora aquellas mujeres que son golpeadas, abusadas y que no tenían antes donde estar; que nos preocupamos de ustedes para que terminen los estudios y que sabemos que nos falta mucho, pero que lo vamos a hacer solamente si entendemos que tenemos que seguir unidos. No aflojen, pónganle ganas, pónganle garra como lo hacen todos los días porque siempre va a existir la posibilidad de estar un poco mejor si nos seguimos esforzando y trabajando todas juntas. Felicitaciones mujeres y felicitaciones a todos los hombres también del Argentina Trabaja", concluyó.