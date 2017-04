Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 12 Abril 2017 19:02 Visto: 5 Twitter Nacionales Alicia Kirchner propuso al concuñado de Máximo como juez y manejaría la sucesión de Néstor El pliego de Marcelo Bersanelli ingresó a la Legislatura provincial y podría ser aprobado antes de fin de mes. El abogado representó a Cristina Kirchner En medio de la crisis que paraliza su provincia, la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner acaba de enviar a la Legislatura el pliego del concuñado de Máximo Kirchner, Marcelo Bersanelli, para su nombramiento como juez civil de Río Gallegos. Si lo logra, el abogado tendrá a su cargo el expediente de la sucesión del ex presidente Néstor Kirchner. Se trata de una causa vital para la familia Kirchner ante la sucesión de embargos e inhibiciones judiciales. La propuesta ingresó el martes pasado a la Cámara de Diputados de Santa Cruz a través de la nota 16/2017. Un día después tomó estado parlamentario y pasó a la comisión de Asuntos Constitucionales. La nota, firmada por la gobernadora, detalla que el Consejo de la Magistratura provincial había enviado una terna en diciembre pasado para cubrir el cargo de juez de primera instancia Nº1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Río Gallegos. Bersanelli quedó en primer lugar y lo secundaron Guillermo Ghio y Gustavo Topcic. Bersanelli no es un abogado más de Santa Cruz: está casado con Candela García, la cuñada de Máximo Kirchner. Fuera de la provincia, se hizo conocido hace poco tiempo, cuando acompañó a Cristina Kirchner a cumplir con un trámite judicial. Fue el día del "pianito" y del recordado video de Cristina Kirchner hablando a cámara. Bersanelli es el abogado que la acompañaba, con un papel en la mano y una sonrisa cómplice. Su llegada a la familia Kirchner también lo hizo escalar posiciones en la administración publica: el año pasado dejó su cargo en ANSES y pasó a desempeñarse como subsecretario de Gestión Institucional y Administrativa en el Ministerio de Salud que comanda su cuñada, Rocío García. Su posible llegada al juzgado donde tramita la sucesión de Néstor Kirchner, genera muchas sospechas, tal como anticipó Infobae. Actualmente el expediente está a cargo de una interventora designada por el juez federal Claudio Bonadio, pero los recursos judiciales y políticos para revertir esa situación son variados. ¿Por qué tanto interés de los Kirchner? El trámite de la sucesión sigue abierto y abarca más de 70 millones de pesos y 26 propiedades. El pliego de Bersanelli ya genera roces entre los diputados provinciales, incluso dentro del oficialismo. No se descarta llamar a los tres ternados a una audiencia o reclamar más información al Consejo de la Magistratura. En principio, la comisión de Asuntos Constitucionales se reuniría el 26 de abril. Además del pliego de Bersanelli, Alicia Kirchner envió a la Legislatura las propuestas para cubrir dos vacantes en la ciudad de Caleta Olivia. Como otras provincias, Santa Cruz tiene un alto nivel de juzgados vacantes. Fuente: Infobae

