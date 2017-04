Ã‰ste es PavÃ³n, el supuesto cÃ³mplice de Wagner en el femicidio de Micaela

Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 12 Abril 2017 19:02 Visto: 36 Twitter Nacionales Éste es Pavón, el supuesto cómplice de Wagner en el femicidio de Micaela Sebastián Wagner confesó haber asesinado a Micaela García y señaló a Néstor Pavón, dueño del lavadero en el que trabajaba, como cómplice del crimen. Al igual que lo hizo con la policía apenas quedó detenido, Sebastián Wagner se quebró y confesó este miércoles ante el fiscal el crimen de Micaela García. En declaración indagatoria, el acusado además involucró a Néstor Pavón, dueño del lavadero en que trabajaba, quien ya había sido detenido con prisión preventiva por encubrirlo. Si bien no hay pruebas concretas en su contra, hay indicios que lo colocan como posible co-autor del femicidio. Pavón había sido detenido durante la semana pasada sospechado de haber ayudado a Wagner a escapar ya que el día en que Wagner desapareció, su jefe le dio 5 mil pesos en "parte de pago", a pesar de que ese día no había trabajado. Además, confesó que el día del crimen de Micaela cenó con Wagner. "Sebastián estaba deprimido, me dijo que se quería ir, que estaba muy mal, extrañaba a su familia así que fuimos a cenar juntos", había dicho Pavón en declaraciones a la prensa antes de ser arrestado. Tras la declaración, el fiscal Ignacio Telenta imputó al principal sospechoso por el delito de homicidio críminis causa y por femicidio.



Este martes los investigadores habían encontrado rastros de la joven en el Renault 18 Break que utilizaba Wagner que indicaban que la víctima estuvo en su interior.



Las cámaras de seguridad, apenas comenzó a investigarse el hecho y cuando la chica se encontraba desaparecida, habían detectado que el auto de Wagner circuló cerca de la joven mientras ella caminaba por las calles de la ciudad y a partir de ese momento, el hombre comenzó a ser intensamente buscado.



Por esos días, también fueron detenidos Pavón y Fabián Ehcosor, un militar retirado pareja de la madre de Wagner, también acusado de colaborar con el asesino. Wagner había salido de la cárcel hace nueve meses, ya que se encontraba cumpliendo una condena por dos violaciones. Fuente: Minuto Uno

