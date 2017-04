La dura carta de renuncia del segundo de Juan José Aranguren en donde lo acusa de autoritario

José Luis Sureda presentó en las últimas horas su renuncia indeclinable como secretario de Recursos Hidrocarburíferos, tras desempeñarse 15 meses en el equipo del ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren. La dimisión se produjo en los más duros términos, según se desprende del texto de la carta de renuncia de Sureda, a la que tuvo acceso Infobae. En ella el ex secretario descarga su frustración por su relación con Aranguren. "Fui entendiendo que la diversidad de opiniones es para Usted un problema muy difícil de resolver, y que las decisiones que pensábamos tomar iban quedando en el camino, víctimas de la coyuntura del cortísimo plazo que pasaban a ser los nuevos objetivos, fijados extra muros". "Si Usted cree que la libertad ajena es un bien transable que Usted puede arbitrar a su gusto, debo decirle que no estoy de acuerdo", sentenció, y agregó: "Jamás podrá Usted gestionar con éxito sin un equipo y sin confianza ni respeto, no hay equipo". En otro párrafo, acotó: "No soy hábil en política y sospecho que Usted tampoco lo es". En el tramo más contundente de la nota de renuncia, Sureda expresó: "La distancia entre mis convicciones y su estilo de gestión llegó a ser tan grande que me enfrenté a un dilema de hierro. O mis convicciones o su autoritarismo". No obstante, Sureda reconoció que la gestión debe llevar adelante "una pesada tarea, plagada de urgencias y restricciones", no exentas de "acusaciones injustas a su persona y a la de quienes estuvimos a su lado". "Su responsabilidad es enorme, Ministro Aranguren", le advirtió Sureda a quien fuera su superior hasta este martes. Fuente: Infobae