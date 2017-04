Ordenaron la atenciÃ³n mÃ©dica y psicolÃ³gica de CÃ©sar Milani

Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 12 Abril 2017 18:06 Visto: 25 Twitter Nacionales Ordenaron la atención médica y psicológica de César Milani Lo resolvió el Juez Federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé en el marco de una acción de Hábeas Corpus presentada por la defensa del ex Jefe del Ejército El juez Federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé ordenó que se le de atención médica y psicológica de urgencia al ex jefe del Ejército, César Gerardo del Corazón de Jesús Milani. El magistrado le comunicó su resolución al jefe de la Unidad Penal Nro. 31 de Ezeiza a través de un oficio en el que también le ordena poner resguardo a la integridad física del militar. Estas medidas fueron tomadas en el marco de una acción de hábeas corpus correctivo que planteó Gustavo Feldman, defensor del ex Jefe del Ejército. Asimismo, por orden del juez Augé, Milani fue trasladado a la sala de videoconferencia del penal a fin de que sea oído en la audiencia prevista en la ley que regula el procedimiento hábeas corpus. Para esa ocasión, el magistrado dispuso que, en la medida de lo posible, que este trámite sea llevado a cabo sin la presencia de personal penitenciario. Finalmente, el juez Augé le ordenó al jefe del penal de Ezeiza donde se encuentra detenido Milani que remita todo lo actuado bajo apercibimiento de iniciar las acciones administrativas y penales que puedan corresponder. El ex jefe del Ejército permanece detenido por orden del juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena desde el 17 de febrero pasado luego de prestar declaración indagatoria en la causa por los secuestros y torturas de Pedro Adán Olivera y su hijo Ramón Olivera, y por el secuestro y las torturas de Verónica Ligia Matta. Fuente: Infobae

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626