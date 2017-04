El Ministerio de Obras PÃºblica aclara

Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 12 Abril 2017 13:31 Visto: 191 Twitter El Ministerio de Obras Pública aclara Ante la publicación de un diario del medio(que no es este), los responsables de Subsecretaria de Recursos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas aclaran que las obras hidráulicas mencionadas fueron realizadas, ejecutadas, auditadas y financiadas por el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional. Dicho fondo no proviene del Estado Nacional, sino que el FFFIR realiza un préstamo a la provincia para la ejecución de obras hídricas. Dicho empréstito se ejecutó y pago totalmente al mismo tiempo que fue auditado por el organismo correspondiente. Se destaca que falta pagar unos montos correspondientes a la obra de accesos en las pasarelas en la localidad de Balcosna y una parte del fondo que aún no se utilizó destinado a construcción del puente en la Quebrada de Moreyra que se encuentra en el trámite final para la firma de contrato para el inicio de la obra.

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626