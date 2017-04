Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 12 Abril 2017 13:15 Visto: 28 Twitter En plaza principal Nueva protesta de los vecinos del Barrio La Dignidad Durante la mañana de este miércoles se concentraron en el Paseo de la Fe pidiendo respuestas por los terrenos que les iban a otorgar. Los vecinos del barrio La Dignidad se movilizaron hasta la plaza 25 de Mayo. - eldiariodecatamarca.com.ar En diálogo con EL DIARIO DE CATAMARCA, Arnoldo Núñez, delegado de los vecinos declaró que “hasta acá tuvimos una conversación con un funcionario de la Municipalidad, Cisneros, director de la Caja de Ahorros, quien nos manifestó que estaban tratando con los servicios y por parte con un privado, aunque no nos quieren decir quién su nombre, pero ya estaría el acuerdo por la compra de las tierras”. Con respecto a la ubicación de los terrenos, Núñez señaló que “no sabemos donde están, no tenemos nada concreto y seguimos sin ver ninguna acta de reunión con los funcionarios de EC SAPEM, Aguas de Catamarca y tampoco informes presentados por Catastro Municipal”. En relación al pago de las tierras, el delegado explicó que “nosotros entendemos que la negociación con el privado anónimo que se habla desde nuestros bolsillos y pagaríamos una cuota para obtener un terreno. Queremos saber los pormenores de la negociaciones”. Finalmente Arnoldo comentó que “venimos a la Plaza, porque todavía no tuvimos respuestas de la Gobernadora, ya que le enviamos una carta hace tres meses y no nos recibió por medio de algún intermediario”.

