Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 12 Abril 2017 13:09 Visto: 107 Twitter Tras el ataque a la Virgen Reforzarán las medidas de seguridad en La Gruta e Iglesias Se dispuso frente al advenimiento de Semana Santa y las Festividades de la Virgen del Valle, donde se espera una gran concurrencia. Tras el ataque a la Virgen en La Gruta, la policía reforzará la seguridad en todos los templos. - eldiariodecatamarca.com.ar Así se acordó este miércoles luego de una reunión entre el presbítero José Díaz, el titular de la secretaría de Seguridad Marcos Denett y el jefe de Policía, Orlando Quevedo. En la ocasión se analizó sobre la reciente profanación que ocurrió en la Gruta de la Virgen del Valle y los operativos de control que se realizarán en las distintas parroquias en esta Semana Santa. En diálogo con EL DIARIO DE CATAMARCA, Marcos Denett, secretario de Seguridad de Catamarca declaró que “relevamos la situación de la seguridad en la Gruta, Camarín y Catedral, porque nos dolió el incidente que hubo hace unos días con la imagen de la Virgen en la Gruta”. Con respecto a los operativos de seguridad en las Iglesias expresó que “vamos a redoblar el personal policial en los distintos templos, se establecerán vidrios de seguridad y también vamos a instalar alarmas y cámaras en las zonas de la Gruta, Catedral y Camarín”. Por su parte, Orlando Quevedo, jefe de la Policía manifestó que “estuvimos en la Gruta, donde detectamos falta de iluminación y hay muchas carpas de ventas que se quedan allí y están desamparadas, porque a la noche no queda nadie” Además se refirió a la Semana Santa y dijo que “vamos a tener una gran concurrencia de peregrinos, así que hay reforzar la seguridad en la Gruta, en los sectores de la Catedral, dónde pidieron más policías”. Finalmente Quevedo mencionó sobre la profanación de la imagen de la Virgen y explicó que “están haciendo la investigación preliminar, pero hasta ahora no tenemos resultados positivos, ya que no se pudo identificar posibles sospechosos”.

