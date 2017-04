La causa por el Megafraude tiene fecha de juicio

Pablo Córdoba Molas deberá responder ante la Justicia por el Magafraude en Desarrollo Social. - eldiariodecatamarca.com.ar Según lo informado por fuentes judiciales ese día fue establecido para que dé inicio el juicio oral y público en la causa conocida como el "Megafraude de Desarrollo Social” en la Cámara Penal 1. La causa, que ya lleva trece años de dilaciones, apelaciones y otros artilugios ilegales, se ventilará finalmente contra diez imputados, entre ellos ex funcionarios provinciales, empresarios y miembros de fundaciones. Entre otros figuran el ex secretario de Desarrollo Social durante el primer tramo de la gestión del ex gobernador Brizuela del Moral, Pablo Córdoba Molas, el ex director de Políticas Juveniles, Ariel Regina y el ex contador de la provincia, Juan Barrios. La investigación comenzó en 2004 luego que saliera a luz que mediante una trama disfrazada de capacitación, se beneficiaban varios funcionarios y fundaciones con cursos de capacitación que nunca se realizaron. Por estos cursos Desarrollo Social pagaba importantes sumas de dinero con un trámite de gran celeridad, pero que en realidad no se capacitaba a nadie y solo servía para disfrazar un enorme fraude al estado.

Dictamen del TC En abril de 2014, el Tribunal de Cuentas se expidió sobre el caso y había confirmado el megafraude cometido en el área de Desarrollo Social a través de actividades de capacitación organizadas por fundaciones. El dictamen confirmó que Desarrollo Social pagó por cursos que nunca se realizaron o que se realizaron con padrones de participantes inexistentes, porque se pagaba por concurrente y condenó a devolver una suma millonaria. Por este fallo Pablo Córdoba Molas, el ex director de Políticas Juveniles del área, Ariel Regina, y el ex presidente de la fundación Jóvenes en Progreso, Carlos Arriazu, entre otros, debían devolver $1.243.725, además de pagar multas por transgredir disposiciones legales.