Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 12 Abril 2017 09:08 Visto: 104 Twitter En el departamento Andalgalá Fuerte sismo en el Oeste de Catamarca Ocurrió en las primeras horas de la mañana de este miércoles y tuvo una intensidad de 2.5 grados y fue percibido en algunas localidades. Un sismo de regular intensidad se registró en la madrugada de este miércoles en el Oeste. - eldiariodecatamarca.com.ar Según los datos brindados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el fenómeno se registró a las 06:33 de esta jornada y el epicentro fue localizado a 57 kilómetros al noroeste de Andalgalá, cerca del límite con el departamento Santa María. Pese a que su magnitud no fue tan fuerte, por la profundidad en que se registró, apenas a 40 kilómetros, fue percibido por pobladores de diversas localidades del oeste provincial, aunque no se reportaron daños. De acuerdo a lo informado, el sismo se localizó a 78 kilómetros al noreste de la cabecera departamental de Belén y a 168 km. al oeste de San Fernando del Valle de Catamarca, donde prácticamente no fue percibido. Este es el segundo movimiento telúrico en las últimas horas, por cuanto el martes, a las 18:59 de registró otro a solo 7 kilómetros al sur de Fiambalá, cuya intensidad fue de 3.3 grados en la escala de Richter.

