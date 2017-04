Sin marcos Detalles Publicado: Mi茅rcoles, 12 Abril 2017 08:58 Visto: 95 Twitter Cortaron los accesos Caos en el ingreso del CAPE por reclamo de ATE Los empleados que se desempe帽an en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo tuvieron que sortear diversos obst谩culos para ingresar a trabajar en horas de la ma帽ana. Los empleados que responden a ATE comenzaron temprano con la protesta en el CAPE. - eldiariodecatamarca.com.ar Los empleados estatales que pertenecen a la Asociaci贸n de Trabajadores del Estado, ATE, que el martes comenzaron con una medida de fuerza, bloquearon en la ma帽ana de este mi茅rcoles los ingresos al CAPE. Con quema de neum谩ticos y cortes en los principales ingresos al Centro Administrativo, obstaculizaron la llegada de los empleados de los diversos organismos que funcionan en el ex Regimiento. Desde el martes ATE anunci贸 un quite de colaboraci贸n y movilizaci贸n en reclamo de una recomposici贸n salarial de 4.000 pesos para todos los trabajadores y rechazaron el ofrecimiento oficial. En este punto el Gobierno hab铆a acordado con ATE una ayuda extra de 1.000 pesos que se pagar谩 el 18 de abril y luego ofreci贸 un 18% de incremento, pagadero en dos cuotas, a segunda a efectivizarse en octubre. Sin embargo, en asamblea, los trabajadores rechazaron el ofrecimiento y exigen un total de 4.000 pesos de aumento, incluidos los 1.000 de abril. Tal como lo adelantaron a EL DIARIO DE CATAMARCA, este mi茅rcoles se movilizar谩n hasta Casa de Gobierno. El corte en los accesos al CAPE gener贸 un caos por cuanto los trabajadores solo pudieron ingresar al predio caminando y tuvieron que dejar los veh铆culos en las adyacencias. Lo mismo pas贸 con los funcionarios y no permitieron en egreso o ingreso de veh铆culos oficiales. Reuni贸n a la tarde En di谩logo con el periodista Jos茅 Alsina Alcob茅rt durante el programa EN LA MIRA por LA ISLA FM, Juan Jos茅 Albarrac铆n, delegado de ATE, adelant贸 que 鈥渆n horas de la tarde nos vamos a reunir con las autoridades de Hacienda para seguir negociando鈥. Al respecto aclar贸 que el encuentro ser谩 a las 19:00 con el ministro Ricardo Aredes y el subsecretario de Finanzas 鈥測 de acuerdo a lo que surja all铆 lo vamos a tratar en asamblea y decidir si seguimos con el paro o no鈥. 鈥淣osotros estamos pidiendo 4.000 pesos en un solo pago. El ofrecimiento est谩 cerca de los 2.800 pesos. Los 1.000 pesos que se nos otorg贸 es un adicional por 煤nica vez. Esperamos que haya una soluci贸n鈥. Finalmente destac贸 que el 鈥渃orte que se realiz贸 en el CAPE lo hicimos pac铆ficamente. No molestamos a nadie y solo no permitimos el ingreso o egreso de veh铆culos. Los empleados pudieron ingresar caminando鈥. 鈥淎dem谩s queremos decirle que nosotros estamos en la lucha por recomposici贸n salarial, que es en beneficio de todos. El a帽o pasado nos apalearon y nos metieron balas de goma pero conseguimos una recomposici贸n para todos los estatales鈥-concluy贸. NOTA RELACIONADA Afiliados de ATE cortaron la avenida frente al CAPE

