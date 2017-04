Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 11 Abril 2017 21:08 Visto: 205 Twitter Continúa el conflicto por el barrio del oeste capitalino Vecinos del barrio Achachay volvieron a manifestarse en reclamo de sus escrituras Un grupo de vecinos del mencionado barrio se manifestaron frente a Casa de Gobierno expresando su descontento por la falta de acción por parte de la Municipalidad de la Capital para resolver el problema que ya lleva varios años. Los vecinos apuntaron directamente contra el intendente Jalil.-eldiariodecatamarca.com.ar En horas de la tarde del martes un grupo de vecinos del barrio Achachay se manifestaron frente a Casa de Gobierno para reclamar las escrituras de los terrenos que adquirieron hace más de veinte años y que no son reconocidos por la Municipalidad de la Capital. Según manifestaron, desde la comuna no les brindaron ninguna solución por lo que solicitaron ser escuchados por funcionarios del Gobierno Provincial.



Jalil fue el blanco de las críticas de los vecinos del Achachay.-eldiariodecatamarca.com.ar



Los vecinos del barrio Achachay vienen llevando adelante diversas protestas ya que aducen haber sido estafados por una inmobiliaria a la que le pagaron por sus terrenos pero al momento de hacer los trámites de las escrituras desapareció.



Con el tiempo aparecieron los supuestos dueños de los terrenos reclamando el monto por los mismos, hecho que los vecinos no aceptan ya que aseguran que ellos ya pagaron por sus terrenos hace más de veinte años.



Tras la protesta, un grupo de los manifestantes fue recibido por funcionarios del Gobierno para conocer en profundidad el problema e intentar brindar una solución.



