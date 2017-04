A pesar de las diferencias con Nación la Gobernadora anunció la construcción de más viviendas

Lucía encabezó el acto de inauguración de un SUM en el barrio Rivera del Valle.-eldiariodecatamarca.com.ar La Gobernadora Lucía Corpacci, junto al secretario de la Vivienda Fidel Sáenz, dejó inaugurado el Salón de Usos Múltiples del Centro Vecinal 20 de Febrero, en el marco del Plan “Más Cerca” y el programa de Urbanización Ribera del Valle Sector Norte-Etapa 2. Del acto también participaron el intendente Raúl Jalil; el parlamentario del Mercosur, Isauro Molina; el presidente de Aguas de Catamarca, Alberto Natella; el subsecretario de Asuntos Institucionales, Enzo Carrizo; los diputados Armando López Rodríguez y Cecilia Guerrero, concejales, funcionarios del Poder Ejecutivo y un gran número de vecinos.



La obra está ubicada sobre Avenida Primero de Mayo, y es un importante edificio de 300 metros cuadrados, que tiene 2 aulas para talleres, sanitarios, galería con asador, salón de usos múltiples, espacio deportivo, espacio verdes de desbordes. En este SUM se realizarán diferentes actividades organizadas por el Centro Vecinal 20 de Febrero, y contribuye a mejorar la calidad de vida de los vecinos y avanzar en el crecimiento del renovado barrio.



Fidel Sáenz recordó que se trata de una zona durante muchos años "olvidada" donde el Estado no llegaba, y ahora lo hace en base a obras "como nos gustan, que no sean provisorias sino permanentes, que les cambien la vida a la gente". "Invertimos en este tipo de obras porque creemos en las causas comunes, en el centro vecinal, en el desarrollo colectivo de los barrios y de los vecinos", puntualizó.



Sáenz planteó que "con humildad" siempre se planteó la "diferencia" del Gobierno con respecto a otros proyectos políticos, y mencionó la diferencia que "sin agresiones hemos planteado" con respecto a los containers. "Simplemente hemos dicho que agradecíamos por los contenedores que ofrecieron para ser utilizados como viviendas, pero nosotros entendemos que la gente debe vivir en casas. Entendemos que la vivienda es algo muy importante para una familia, y por eso ponemos allí el acento y el esfuerzo para resolver los problemas de manera permanente y no transitoria".



Anunció que se firmó un convenio con 15 empresas que permitirá construir 39 viviendas a un costo de 344.000 pesos cada una, a razón de 8.000 pesos el metro cubierto, cuando el precio actual por metro promedia los 13.000 pesos; obras que se harán con aporte exclusivo de la Provincia. Sáenz dejó la puerta abierta a sellar acuerdos con más empresarios, porque "necesitamos construir 57 viviendas nuevas y casi 250 mejoramientos", meta que "estamos seguros que vamos a lograr". Por su parte, la gobernadora Lucía Corpacci recordó a Octavio Gutiérrez, de quien auguró su regreso y señaló que "trabajó fuertemente para este barrio", tarea que "continúa hoy de una manera maravillosa Fidel". "Al doctor Sáenz le tocó hacerse cargo de la Secretaría de la Vivienda en épocas en que los recursos en un primer momento habían desaparecido; luego la verdad que la Nación volvió a enviar recursos, pero no en la manera en que los recibíamos antes: no se podía plantear la cantidad de viviendas que nosotros habíamos diseñado. Sin embargo, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo de él y de todo el equipo de la Secretaría de la Vivienda y del Promeba vamos avanzando" y se va a poder concluir con todas las casas en

construcción.



Destacó también la construcción en el sector de dos escuelas, "una que prácticamente está lista y otra que está demorada", pero al margen de algún contratiempo "toda su realidad como vecinos de esta zona va cambiando".