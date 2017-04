Preocupante: los docentes argentinos lideran un ranking global de ausentismo

"Los resultados revelan una terrible crisis educativa", expres贸 el ministro de educaci贸n Esteban Bullrich en marzo de este a帽o, luego de darse a conocer los primeros resultados de la prueba nacional de evaluaci贸n Aprender 2016, en donde el 80% de los rectores escolares aseguraba tener conflictos con el ausentismo docente. Luego de que la Rep煤blica Argentina fuera excluida de las pruebas del Programa Internacional de Evaluaci贸n de Estudiantes (PISA, por sus siglas en ingl茅s) en 2016 y del paro docente que afecta el inicio de clases de miles de chicos en todo el pa铆s, esta crisis educacional que atraviesa el pa铆s pareciera no tener freno. En esta oportunidad, un estudio del Centro de Estudios de la Educaci贸n Argentina (CEA) de la Universidad de Belgrano en base a los resultados de las 煤ltimas pruebas PISA, indic贸 el alto y preocupante nivel de ausentismo escolar que se vive en todo el pa铆s. Respecto a los docentes, si se lo compara a nivel regional, es 1,7 veces mayor que el de Brasil y 2,3 veces mayor que el de Chile. A nivel mundial, 3,5 veces mayor que el de M茅xico; 3,7 veces mayor que el de Per煤, y 59 veces mayor que el de Corea del Sur. "Todo esto viene incidiendo negativamente en el nivel de conocimientos de nuestros ni帽os en la escuela primaria", sostuvo a Infobae Alieto Guadagni, director del CEA. En cuanto a los estudiantes en Argentina, el 59% de los alumnos de 15 a帽os de edad falt贸 al menos una vez en un per铆odo de dos semanas. Para compararlo con otros pa铆ses, en China solo ocurre en un 4%. En Chile, el 8%; mientras que en Per煤 y Brasil el 16% y 22%, respectivamente. En la d茅cada del 90, Argentina ocupaba el segundo lugar despu茅s de Cuba en lo que al ausentismo respecta, seg煤n evaluaciones de la UNESCO. "En la 煤ltima, realizada en 2013, descendimos al noveno lugar", agreg贸 Guadagni. "No me extra帽a para nada. Desde hace muchos a帽os, mediante investigaciones individuales que venimos realizando, sabemos que en la Provincia de Buenos Aires hay niveles de ausentismo en la escuela primaria cercanos al 42% y en secundaria, al 31%", se帽al贸 Juan Mar铆a Segura, ex director general del Plan Integral de Educaci贸n Digital de la Ciudad. "El dato no es una novedad. Lo que en principio parece estar descontrolado es la connivencia que se observa entre los m茅dicos encargados de permitir ese ausentismo y los datos que entrega cada instituci贸n para poder operar sobre ellos", agreg贸 el experto en educaci贸n. "Ya no haber participado en las 煤ltimas pruebas PISA es un retroceso pol铆tico y educacional. Argentina estaba en las pruebas PISA desde sus inicios y los resultados siempre fueron importantes para el rendimiento educativo y acad茅mico. Ten铆amos la informaci贸n, nos ubicaba en un contexto mundial y aparte PISA te brinda los datos sobre otras cuestiones del sistema educativo", explic贸 a Infobae Mariano Narodowski, ex ministro de educaci贸n de la Ciudad de Buenos Aires. Para Segura, "lo que hay que hacer es que se sepan en cada escuela los n煤meros de ausentismo con los que se trabajan y que puedan hacerse p煤blicos. Que los padres tengan la informaci贸n suficiente para saber a qu茅 tipo de escuela est谩n mandando a sus hijos. Transparentar la informaci贸n. Ser铆a un primer gran paso". "Lleg贸 la hora de enfrentar esta realidad y construir entre todos una nueva escuela para el siglo XXI, socialmente inclusiva y de calidad, que asegure no s贸lo el desarrollo econ贸mico y social de nuestra naci贸n, sino tambi茅n la igualdad de oportunidades para todos los ni帽os, cualquiera sea el nivel econ贸mico de sus familias", complet贸 Guadagni. Fuente: Infobae