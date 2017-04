Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 11 Abril 2017 17:42 Visto: 14 Twitter Nacionales Escandaloso cruce en Comodoro Py entre Pando y ex funcionarios La apologista del terrorismo de Estado se cruz贸 con Oscar Parrilli y Javier Grosman y los acus贸 de "terroristas". El ex titular de la Unidad Ejecutora Bicentenario no se qued贸 atr谩s, le grit贸 "Mussolini", "facho", hizo el saludo nazi y le cant贸 el himno nazi en alem谩n. Cecilia Pando, la activista de ultraderecha esposa de un ex militar y apologista del terrorismo de Estado estuvo este martes en los tribunales de Comodoro Py y provoc贸 un esc谩ndalo cuando acus贸 de terroristas a ex funcionarios kirchneristas, tras lo cual uno de ellos le contest贸 con un canto del himno nazi en alem谩n. El episodio ocurri贸 en el marco de una audiencia que ten铆an que llevar a cabo los jueces Eduardo Farah y Martin Irurzun de la Sala II de la C谩mara Federal para escuchar las apelaciones ante los procesamientos que dict贸 el juez Claudio Bonadio en una causa por la confecci贸n de un libro que nunca se public贸. Cuando aguardaban en un pasillo del edificio de tribunales el ex titular de la AFI y ex secretario de la Presidencia Oscar Parrilli y el ex funcionario Javier Grosman, que encabez贸 la Unidad Ejecutora Bicentenario de la Revoluci贸n de Mayo 1810-2010, apareci贸 sorpresivamente Cecilia Pando. Tambi茅n estaba el ex jefe de Gobierno porte帽o An铆bal Ibarra. La mujer se acerc贸 a los ex funcionarios kirchneristas y les comenz贸 a gritar "terroristas", "montoneros", entre otros t茅rminos. Les dijo "yo viv铆 la dictadura". A todo esto, empleados de la C谩mara Federal que se encontraban en ese piso presenciaron el ins贸lito episodio. Parrilli la ignor贸, pero Grosman reaccion贸 y tild谩ndola de fascista le grit贸 a la mujer: "Mussolini", "facho" y levant贸 el brazo derecho extendido y cant贸 el himno nazi en alem谩n, seg煤n contaron fuentes judiciales que presenciaron el hecho. Funcionarios de la C谩mara debieron intervenir porque pensaron "se iban a las manos". La audiencia era para analizar los procesamientos en una causa por defraudaci贸n a la administraci贸n p煤blica, en donde se investiga el uso de fondos para publicar un libro y por el que la Secretar铆a General de la Presidencia, entonces a cargo de Parrilli, le adelant贸 un dinero a la Casa de la Moneda para hacer la impresi贸n que no se hizo. Los ex funcionarios ingresaron a la audiencia y Pando se retir贸 del segundo piso del edificio. Fuente: Minuto Uno

