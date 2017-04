Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 11 Abril 2017 12:13 Visto: 71 Twitter Por un reclamo salarial Operarios de Cerámica Catamarca bloquearon los accesos Fue durante la mañana de este martes cuando impidieron el ingreso y egreso de camiones a la planta fabril. Trabajadores de la fábrica Cerámica Catamarca bloquearon este martes los accesos a la planta. - eldiariodecatamarca.com.ar Empleados de la Cerámica Catamarca SRL, ex Valle Viejo, se instalaron alrededor de las 05:00 de la mañana en el sector de ingresos de la fábrica, ubicada sobre Ruta Nacional 38, en coincidencia con la salida del turno noche y bloquearon el ingreso de los camiones. En diálogo con EL DIARIO DE CATAMARCA, uno de los operarios manifestó que se les adeuda una parte de los salarios desde mayo de 2016 y luego de varias reuniones, la promesa de pago se tenía que cumplir hasta marzo. “Pero no cumplieron. Los llamamos a los jefes y no se comunicaron y por eso decidimos hoy esta medida. Ahora nuestros delegados se reunieron con los directivos de la empresa para ver si llegamos a un arreglo”. De todos modos indicó que nos adelantaron que “quieren pagar toda la deuda en diez cuotas y nosotros consideramos que es mucho tiempo para cobrar una deuda que viene desde una año atrás”. También informó que en la planta se desempeñan aproximadamente 100 operarios en distintos turnos. “La producción nunca bajó. Siempre se trabajó en forma normal y salen siete camiones con equipos completos por turno. Por lo tanto se sigue vendiendo”. De acuerdo a lo que se pudo establecer lo que la empresa le estaría adeudando a los operarios son los acuerdos salariales celebrados el año pasado y que los propietarios de la empresa están en conocimiento de la medida. Cerámica Catamarca o Valle Viejo como se la conoce se dedica a la producción de ladrillones, tejas, tejuelas, viguetas, ladrillos huecos y cerámicos de diversos tipos, y pertenece a la familia Colombo. Cerca del mediodía y tras la reunión con los propietarios se llegó a una tregua hasta el miércoles 19 donde les entregarán un listado con la deuda de cada uno y la propuesta de pago. Esta será analizada por los operarios y allí se verá si acuerdan o vuelven a los cortes.

