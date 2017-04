Transporte cubre la doble escolaridad con chequeras

Guillermo Matterson inform贸 sobre los avances con la implementaci贸n de la SUBE. el diariodecatamarca.com.ar As铆 lo confirm贸 este martes el director de Transporte de la provincia, Guillermo Matterson, al periodista Jos茅 Alsina Alcob茅rt durante el programa EN LA MIRA por LA ISLA FM, frente a la consultas sobre los alumnos que deben concurrir dos veces al d铆a a la escuela. Al respecto ilustr贸 que por 鈥渁hora esta instancia no est谩 cubierta en la tarjeta SUBE. Por eso lo cubrimos a ese excedente con la chequera de papel. Esto se est谩 implementando y quienes lo precisan solo deben hacer el tr谩mite en la UGS de La Terminal鈥. 鈥淗asta que se pueda hacer la carga en el sistema, aquellos que tengan probada la doble escolaridad por sobre los 40 boletos, se los provee del ticket con la chequera adicional hasta que tengamos completo el re empadronamiento鈥. Consultado sobre un adicional que est谩n cobrando algunos agentes para la recarga de la tarjeta dijo que 鈥渘osotros no apoyamos esta medida. Por lo tanto los invitamos a que hagan la denuncia por el cobro adicional. No est谩n autorizados. La denuncia se puede hacer v铆a on line o dirigirse al UGS de La Terminal, que nosotros los vamos a trasladar a la Naci贸n鈥. Posteriormente inform贸 que desde el 1 de abril ya est谩 en vigencia la SUBE para los estudiantes universitarios y la pr贸xima semana se van a habilitar todas las UGS para realizar el tr谩mite a los beneficiarios de la Asignaci贸n Universal por Hijo y jubilados entre otros, para que tengan acceso al Atributo Nacional Social cuyo boleta tendr谩 un costo de $3.60.