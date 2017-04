Crimen de Micaela: el fiscal no descarta la participaciÃ³n de otra persona

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 11 Abril 2017 10:30 Visto: 28 Twitter Nacionales Crimen de Micaela: el fiscal no descarta la participación de otra persona El fiscal Ignacio Telenta sospecha que alguien colaboró con Sebastián Wagner, el presunto asesino de la joven entrerriana. Además, anticipó que elevará la acusación por los delitos de femicidio y "ataque contra la integridad sexual" contra el principal sospechoso. El fiscal entrerriano Ignacio Telenta, a cargo de la investigación de la muerte de Micaela García en la ciudad de Gualeguay, no descartó este martes la participación de una segunda persona en el crimen por el que está detenido Sebastián Wagner. Además, el funcionario adelantó que tras conocerse los datos preliminares de la autopsia, en las próximas horas elevará la acusación por los delitos de femicidio y "ataque contra la integridad sexual", más allá de que aún no se haya podido confirmar si la joven fue violada antes de ser asesinada. "Ya hemos formulado las acusaciones contra dos personas que están detenidas. Manejamos la hipótesis de algún colaborador, no sabemos si en el hecho principal o en el tema del ocultamiento del delito. Y también hemos formulado acusaciones de encubrimiento agravado por la ayuda que ha tenido Wagner para salir hacia Buenos Aires. Pero sí, (Wagner) podría haber tenido la colaboración de otra persona", aseguró. Además, Telenta anticipó que "en las próximas horas" elevará la acusación formal del detenido y le tomará declaración indagatoria, luego de conocerse los datos preliminares de la autopsia que confirmaron que Micaela falleció por "estrangulamiento". "Luego de tener el anticipo de la autopsia, estamos definiendo la acusación para indagar en las próximas horas a Sebastián Wagner. Es homicidio criminis causa y femicidio, y también estamos perfilando una acusación por delito contra la integridad sexual", explicó. Según el fiscal, en ambos delitos la pena que establece el Código Penal "es de prisión perpetua" por lo que estaría preso por, al menos, los próximos 35 años. Por último, contó que Micaela García "fue raptada a solo dos cuadras y media de su casa" por Wagner.

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626