El Santo de la Alem cayÃ³ en Mendoza

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 11 Abril 2017 09:59 Visto: 50 Twitter Federal A El Santo de la Alem cayó en Mendoza

San Lorenzo perdió 2 a 1 con Sportivo Gutiérrez por una nueva fecha de la Reválida del certamen.

San Lorenzo perdió 2 a 1 el lunes en su visita a Gutiérrez de Mendoza por el Federal A. - eldiariodecatamarca.com.ar Fue en la tarde del lunes en el cierre de la sexta fecha de la Zona B y en Mendoza el equipo catamarqueño no pudo sostener su buen nivel cuando juega de visitante ya que esta vez se vino con las manos vacías. El "Santo" arrancó ganando en el primer tiempo donde fue superior a su rival y por eso no extrañó que Gabriel Flores, de penal a los 27 minutos, marcó el 1 a 0. Pero a los 38. Emanuel Díaz estableció el empate para el local. En el segundo tiempo San Lorenzo no fue el mismo de la parte inicial y se vio superado en el trámite del partido, lo que le permitió al local hacerse dueño. A los 28 minutos del segundo tiempo Juan Barrera le dio el 2 a 1 resultado con el que terminó el encuentro. Con este resultado Gutiérrez quedó en lo más alto de la tabla de posiciones junto a San Jorge de Tucumán con 11 puntos y dejó a San Lorenzo en la misma posición en la que había comenzado, cuarto con 6 unidades.

