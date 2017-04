La CÃ¡mara Federal confirmÃ³ el procesamiento de Julio De Vido por la compra de trenes chatarra

Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 10 Abril 2017 19:30 Visto: 30 Twitter Nacionales La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Julio De Vido por la compra de trenes chatarra El tribunal ratificó la acusación por administración fraudulenta y lo desvinculó por el pago de coimas. Es la causa en la que Ricardo Jaime está preso La Cámara Federal confirmó este lunes el procesamiento del ex ministro de Planificación Federal y actual diputado del Frente para la Victoria Julio De Vido en la causa por la compra de trenes chatarra a España y Portugal, expediente en el que el año pasado fue detenido el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. Fuentes judiciales informaron a Infobae que por unanimidad la Sala I, integrada por los jueces Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, ratificaron el procesamiento de De Vido por el delito de administración fraudulenta y le quitaron el de cohecho por falta de pruebas. Además, le bajaron el embargo de 100 a 50 millones de pesos. La decisión deja a De Vido en condiciones de ser enviado a juicio oral y público. El ex ministro ya está en esa instancia en el caso de la tragedia ferroviaria de Once. En tanto, el tribunal también confirmó el procesamiento del ex integrante de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Carlos Retuerto Castaño y le dictó la falta de mérito a otros cuatro integrantes de ese organismo. En la causa -a cargo del juez federal Julián Ercolini– se investiga la compra fraudulenta a España y Portugal que trenes inservibles que nunca se pudieron usar. La operación se pactó en 200 millones de pesos y se pagaron 100, además del pago de coimas por dos millones de euros a una empresa que actuó de intermediaria y que era de Manuel Vázquez, mano derecha de Jaime. Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) determinó que se pagó un sobreprecio de 171 por ciento por los trenes. Al respecto, el juez destacó que "las tareas de auditoría se concluyeron cuando Florencio Randazzo era ministro de Interior y Transporte y fue el propio ministro el que instruyó a las distintas dependencias para que se entregara a la AGN toda la información disponible. Ello posibilitó que el informe pudiese estar nutrido de papeles de trabajo y documentos que puedan ser utilidad como prueba en este juicio". Agregó que la colaboración Randazzo fue inclusive más allá de lo que habitualmente realizaban los ministros de la administración anterior, y en el momento mismo o a los pocos días de haberse hecho cargo del ministerio, dictó una resolución por la cual instruyó a todas las dependencias del Ministerio del Interior y Transporte a que colaboraran con la AGN y estableció el carácter vinculante de sus informes. Esto último, no sólo facilitó la obtención de información sino que permitió la realización de gestiones a nivel internacional para que España, por ejemplo, respondiera los exhortos que habían sido enviados por este juzgado, lo que tuvo resultados positivos luego de la visita de Randazzo a España donde solicitó expresamente que se procediera a su contestación. En ese sentido, reconoció que esa respuesta fue muy importante para este juicio, porque en la tramitación del proceso que llevaba adelante el juez Norberto Oyarbide sobre los mails hallados en las computadoras de Vázquez, que reflejaban -con una enorme cantidad los vicios que se habían producido en estas operatorias-, habían sido declarados nulos y por tanto no servían de prueba. En abril del año pasado, el magistrado ordenó la detención de Jaime y de Vázquez. Desde entonces, Jaime está detenido en la cárcel federal de Ezeiza. La Cámara ratificó el procesamiento de De Vido al entender que tuvo responsabilidad porque firmó algunos de los contratos por los cuáles se compraron los trenes a España y Portugal que nunca se pudieron usar. Pero el tribunal lo desvinculó por el pago de las coimas por falta de pruebas. El fiscal Federico Delgado dictaminó el mes pasado que la causa pase a juicio oral. Solicitó esa instancia para Jaime, Vázquez y otros acusados. En ese dictamen, el fiscal señaló la responsabilidad de De Vido. "Julio Miguel De Vido se reservó el control del desarrollo de los hechos. Se basó en un artilugio. De la mano de la formalidad jurídica delegó en Ricardo Jaime la capacidad de comprometer con su firma los intereses públicos. Pero se reservó el control efectivo de los hechos. Jaime firmaba, pero decidía con De Vido (de hecho, De Vido firmó personalmente dos de los convenios)", sostuvo Delgado. Fuente: Infobae

