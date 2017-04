Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 10 Abril 2017 19:29 Visto: 30 Twitter Nacionales Zaffaroni: "No todos los que comenten violaciones reinciden" El exjuez de la Corte afirm贸 que s贸lo algunos violadores repiten los delitos. "Hay algunos que tienen una psicopat铆a sexual, algunos. No todos", remarc贸. El s谩bado pasado Sebasti谩n Wagner confes贸 haber asesinado a Micaela, la joven desaparecida en Gualeguay. El acusado hab铆a sido beneficiado con libertad condicional por el juez Ejecuci贸n de Penas Carlos Alfredo Rossi. El garantismo volvi贸 a quedar en el centro de la escena y uno de los principales exponentes el ex ministro de la Corte Suprema, Ra煤l Zaffaroni, respondi贸 a qui茅nes lo criticaron por su corriente en el derecho penal. "No me vengan con que yo soy el garantista que quiere soltar a todos los violadores", expres贸. En di谩logo con "Radio con Vos", afirm贸: "No todos los que comenten violaciones reinciden, pero hay algunos que s铆", expres贸 y agreg贸: "Hay algunos que tiene una psicopat铆a sexual. Algunos. No todos", detall贸. Para terminar asegur贸 que "muy problamente" nada hubiera pasado "si se hubiera sancionado el proyecto de reforma penal". Fuente :TN

