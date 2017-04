Los maestros de todo el país encabezarán este martes un paro nacional de 24 horas. La medida fue anunciada por la titular de Ctera, Sonia Alesso, tras la represión que sufrieron los docentes que se manifestaban este domingo frente al Congreso. "No vamos a permitir que se reprima a trabajadores. No se toca a un maestro", lanzó Alesso. El conflicto paritario entre los maestros y el Gobierno llegó a su máximo nivel de tensión este domingo, cuando un grupo de maestros que intentaba levantar una "escuela itinerante" para debatir la situación fue reprimido con gases por los efectivos policiales. Por el hecho, hubo cuatro detenidos. Este lunes, desde Ctera repudiaron el ataque y llamaron a un paro nacional para mañana (martes). "No se reprime una protesta social. No lo vamos a convalidar. Vamos a ir a la Cámara de Diputados y Senadores para exigir que se cumplan las leyes", remarcó Alesso.



Por otro lado, la representante gremial cargó duro contra el ministro de Educación Nacional, Esteban Bullrich, a quien le pidió que se aparte de su cargo: "Vamos a escribirle miles y miles de cartas. No está a la altura de las circunstancias y le pedimos la renuncia", dijo. Fuente: Minuto Uno