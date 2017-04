Inhabilitan por 90 días a dos clínicas privadas

Desde OSEP informaron que la medida no es suspensión sino inhabilitación para facturar. - eldiariodecatamarca.com.ar En diálogo con EL DIARIO DE CATAMARCA, desde el área de Prensa de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) informaron que “el Instituto de Acreditación de Argentina (ITAES) se encarga de la auditoría junto con los auditores de la Obra Social, porque el año pasado visitaron clínicas y sanatorios de Capital y del interior y específicamente esas dos clínicas tuvieron el menor puntaje en los controles”. También señalaron que “esas clínicas viene con aviso desde el 2012-2013 y en el 2015-2016 se hicieron los controles correspondientes, donde tenían cuestiones que mejorar y no hicieron caso a las notas enviadas. Se les envió una carta documento, pero no respondieron, así que la Obra Social procedió a inhabilitarlas por 90 días, aunque no están suspendidas, porque de esto se encarga el Ministerio de Salud o la Superintendencia de Salud de Nación”. Con respecto a la situación de Instituto Sagrado Corazón de Jesús de Capital y San Roque de Tinogasta, manifestaron que “OSEP inhabilita la atención y facturación de estos sanatorios a la Obra Social”. En relación al cumplimiento de este plazo de 90 días, explicaron que “si cumplen con los requisitos se los vuelve a habilitar y si no hubo arreglos, se renueva la inhabilitación por 90 días, para que presenten un plan de mejora”.