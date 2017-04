Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 10 Abril 2017 12:13 Visto: 152 Twitter En la zona de los boliches Un hombre en grave estado tras derrapar en su moto Ocurrió en la madrugada de este lunes, cuando efectivos de la comisaria Séptima encontraron a una persona que se encontraba inconsciente en la cinta asfáltica. En la zona del Alto Fariñango fue encontrado un motociclista gravemente herido. - eldiariodecatamarca.com.ar El hecho ocurrió aproximadamente a las 05:00 en la avenida Gobernador Arnoldo Castillo, frente al local bailable Bigote en la zona denominada Alto Fariñango, donde se encuentran los boliches nocturnos. Los policías de la Séptima encontraron al hombre tirado en la cinta asfáltica y observaron que en las inmediaciones se encontraba una motocicleta Corven 110 c.c de color negro. De inmediato se solicitó la presencia de profesionales del SAME que lo asistieron en el lugar, pero como presentaba lesiones graves después lo trasladaron al Hospital San Juan Bautista donde quedó internado en terapia intensiva. Aunque no trascendió el motivo del accidente, según fuentes del hospital dejaron entrever que el hombre, cuya identidad no se pudo establecer porque carecía de documentos, se encontraba bajo los efectos de una sustancia alcohólica.

