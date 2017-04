Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 10 Abril 2017 12:04 Visto: 151 Twitter Cuestiones que afectan a Catamarca Necesidad de más vuelos y un servicio adecuado de remises La emergencia climática que afectó al Aeropuerto Felipe Varela dejó al descubierto otras falencias que atentan para el desarrollo del turismo y una buena imagen de la provincia. Desde Aerolíneas abogaron para que haya también un buen servicio de remises del Aeropuerto a esta Capital. - eldiariodecatamarca.com.ar El propio gerente de la agencia Catamarca de Aerolíneas Argentinas, Rodoldo Riganti, reconoció en diálogo con el periodista José Alsina Alcobért, durante el programa EN LA MIRA por LA ISLA FM, que se necesitan “más asientos disponibles para los vuelos a esta provincia”. “En la actualidad tenemos dos vuelos diarios, pero el 70% del pasaje lo ocupan pasajeros de La Rioja. Nosotros tenemos para estas fechas una gran demanda y la ocupación del vuelo es plena y se ha solucionado en parte con el servicio de un avión Boeing de mayor capacidad”. En tal sentido insistió que “hasta ahora tenemos todo vendido para Semana Santa y la Fiesta de la Virgen del Valle. Pese a las inclemencias climáticas, las reservas no se cancelaron y eso es bueno. De todos modos necesitamos más asientos durante el año”. Luego se refirió a un problema que se repite desde hace años y afecta la imagen de Catamarca y el bolsillo de los pasajeros que llegan. Es del transporte y la puja entre taxistas y remiseros de Valle Viejo y Capital. Al respecto Riganti manifestó que “debido a esta pelea, el pasajero que llega a Catamarca prácticamente lo obligan a subirse a un vehículo que tal vez no está en buenas condiciones y deben pagar $300 por el servicio”. “Nosotros receptamos todos los días en la agencia esta queja y el mal humor de los pasajeros. Debería haber un acuerdo entre las autoridades de Transporte y los dos municipios para disponer un servicio a disposición de los pasajeros desde el Aeropuerto a la Capital”. Finalmente mencionó que antes había una empresa que brindaba el servicio con una combi y recogía los pasajeros en los hoteles a un precio razonable. “Pero se cansó de pelear con los remiseros y las agresiones que sufría y decidió no hacerlo más”.

