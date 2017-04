“Parece que no quieren a los empleados, somos unos parias”

Los judiciales irán al paro el próximo 18 de abril en reclamo de mejoras salariales y condiciones de trabajo. - eldiariodecatamarca.com.ar Así lo confirmó este lunes al periodista José Alsina Alcobért, durante el programa EN LA MIRA por LA ISLA FM, el dirigente gremial de los judiciales sobre la medida de fuerza que se llevará cabo el 18 de abril y se realizará en las últimas tres horas de atención al público. “La medida incluye el quite de colaboración ante la falta de respuestas por parte de la Corte de Justicia, a los reiterados pedidos de recomposición salarial. Además nosotros hemos pedido una reunión pero parece que no quieren a los empleados, parecemos unos parias”. En tal sentido dijo que “desde que comenzó el año presentamos notas formalizando el pedido de un 30% para la pauta salarial de este año por el tema de la inflación. Y en todas no respondieron que no hay lugar al petitorio salarial porque no alcanzaría el Presupuesto”. Pero además en el reclamo se incluye “mejores condiciones de trabajo. Por ejemplo la Fiscalía de calle Junín tiene un solo baño para todos los empleados. Allí asisten 100 o 150 personas. Los juzgados frente a la plaza 25 de Agosto no tiene salida de emergencias”. Gómez agregó que si es por falta de presupuesto “nosotros queremos ayudar pero no nos reciben. Ahora nos derivaron a una comisión de enlace que está integrada por personal de mayor jerarquía pero que va a actuar de nexo. Pero no nos atienden”. Finalmente dijo que hablan de recorte en el Presupuesto de este año “pero todo lo sabemos por lo que sale en los medios. No nos informan de nada en forma directa y por lo tanto no hay diálogo”.