Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 10 Abril 2017 11:16 Visto: 199 Twitter Lo informaron desde Aerol铆neas Argentinas Desde este lunes se restablecen los vuelos a Catamarca Lo confirm贸 Rodolfo Riganti, gerente de la agencia Catamarca de la empresa, quien destac贸 que se trata del servicio en horario matutino. El aeropuerto Felipe Varela comenz贸 a operar desde este lunes con un vuelo diario. - eldiariodecatamarca.com.ar En di谩logo con el periodista Jos茅 Alsina Alcob茅rt, durante el programa EN LA MIRA por LA ISLA FM, Riganti confirm贸 que desde esta jornada comenz贸 a operar el Aeropuerto Catamarca con un vuelo diario a Buenos Aires. 鈥淟uego que desde el pasado 28 de marzo se suspendieron los vuelos de Aerol铆neas Argentinas, este lunes empezamos solamente con el vuelo diurno que llega a Catamarca a las 08:00 de la ma帽ana鈥.



Al respecto agreg贸 que el de la tarde no se va a realizar 鈥減orque la seguridad a esa hora no es aconsejable. Una vez que se mejoren las rutas y tengamos la seguridad aeroportuaria en condiciones, vamos a sumar el otro vuelo鈥- Riganti detall贸 que por ahora se est谩 utilizando 鈥渆l camino alternativo que se abri贸 en Huaycama, por Valle Viejo, que es muy precario y luego de cruzar un campo se empalma con ruta 33 hasta llegar al aeropuerto鈥. Tambi茅n aclar贸 que cuando se refiere a 鈥渟eguridad aeroportuaria estamos hablando no tanto por la infraestructura sino para un caso de emergencia. Si ocurre, este camino es alternativo no sirve para el traslado de bomberos, polic铆as y ambulancias鈥. Tambi茅n detall贸 que desde Vialidad Provincial nos informaron que 鈥渧an a esperar que escurra el agua en el r铆o y se va a trabajar para hacer un vado al costado del puente para habilitar el tr谩nsito por la ruta 33鈥.

