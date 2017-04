Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 10 Abril 2017 10:17 Visto: 11 Twitter Tecno Hackearon 156 sirenas en Dallas y las hicieron sonar por 95 minutos El pasado viernes, 18 minutos antes de la medianoche, nada menos que 156 sirenas de alerta climática en Dallas, Estados Unidos, fueron hackeadas.

Las sirenas tienen como intención anunciarle a las personas que no estén en sus hogares que se acerca una tormenta muy importante o un tornado Y si bien muchos se lo tomaron con humor, otros se asustaron y se preguntaron, según informa The Washington Post, si estaban siendo atacados por "lo que está pasando en el exterior". Además, miles de personas llamaron al 911 para saber qué es lo que sucedía. A la 1.20 de la madrugada oficiales decidieron que la única forma de parar a las alarmas era desconectar todo el sistema. Por ahora no se sabe quién fue la persona o el grupo detrás del hack y las autoridades continúan investigándolo. Fuente: MinutoUno

