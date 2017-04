La madre de Micaela, sobre el juez Rossi: "No lo odio, Ã©l tendrÃ¡ su conciencia"

Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 10 Abril 2017 09:25 Visto: 37 Twitter Nacionales La madre de Micaela, sobre el juez Rossi: "No lo odio, él tendrá su conciencia" Andrea Lescano, la madre de la joven asesinada en Gualeguay, pidió que quienes ocupen un cargo judicial "sean responsables con su profesión" en referencia al juez Carlos Rossi, que liberó al presunto asesino de su hija. En medio de un profundo dolor, la madre de Micaela García pidió que los funcionarios judiciales "sean responsables con su profesión" y aseguró que "no" odia al juez Carlos Alfredo Rossi, quien liberó al presunto asesino de su hija. "No siento nada por él, no lo odio. Él tendrá su conciencia. Cada uno tiene su responsabilidad como profesional", aseguró Andrea Lescano en declaraciones radiales.

De esta manera, se refirió a la decisión del juez Rossi de liberar a Sebastián Wagner, pese a que el informe del Servicio Penitenciario provincial y el dictamen de la Fiscalía desaconsejaban su excarcelación. Andrea confirmó que recibió el llamado del papa Francisco, quien le dio su bendición en este momento tan duro que atraviesa. "Estamos muy tranquilos. Estoy orgullosa de cómo crie a mi hija", remarcó la mujer. Fuente: MinutoUno

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626