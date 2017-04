Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 10 Abril 2017 09:21 Visto: 14 Twitter Federal C Villa Dolores no pudo con el “León”

En el partido de ida por la tercera fase del torneo, igualaron 2 a 2 en el estadio Primo A Prevedello.

Villa Dolores y Villa Cubasd empataron 2 a 2 el domingo por el Torneo Federal C. - eldiariodecatamarca.com.ar Villa Dolores mereció más pero la garra del León le permitió sacar un resultado más que favorable de cara a la revancha, ya que con el empate podría hacer valer su condición de local en la definición. Villa Dolores comenzó ganando a los 25 minutos del primer tiempo, por intermedio de Matias Sacco; pero casi de inmediato lo empató el "León" a los 28 minutos por intermedio del "Ruso" Esteban Valatkevicnis. En el complemento, Rafael Sosa a los 6 minutos puso el 2 a 1 a favor de Villa Dolores. Pero el elenco capitalino no se quedó atrás y luego de una polémica en el área del “León, Valatkevicnis apareció para cerrar el marcador empatado en 2. Sobre el final del partido el mismo Rafael Sosa se fue expulsado por el árbitro Barrionuevo y se perderá el partido de vuelta que se jugaría en la "Leonera", pero solo con público local en fecha a determinar.

