Se reÃºne Ctera para responder al desalojo de docentes en el Congreso

Este lunes se reúnen los secretarios generales de todo el país de Ctera para dar respuesta al dealojo de un grupo de docentes frente al Congreso Nacional, cuando intentaban armar una estructura para instalar una "escuela itinerante". La secretaria gremial del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), Laura Torre, expresó este lunes su "dolor, bronca, tristeza inmensa" y señaló que la policía "no desalojó, reprimió" a los docentes. "Pegarle a los guardapolvos, no puedo creer que en mi país pase una cosa así", afirmó tras explicar que el domingo "se iba a instalar una escuela pública que iba a poner en un espacio público el debate, que es que tenemos un gobierno que no llama a paritaria nacional", en una nueva modalidad de protesta ante un Ejecutivo que, dijo, "nos pide que seamos creativos" y se abandonen los paros. "¿El debate en nuestro país es haber pedido permiso cuando tenemos un ministro que no cumple un fallo de la ley?", se preguntó Torre, y agregó: "Que nos pongan en el relato del permiso o no permiso es una barbaridad, lo que no pueden explicar es la represión de ayer y cómo va a seguir este gobierno con los docentes". "¿Qué nos van a pedir, que nos vayamos del país, que nos exiliemos?", disparó. La dirigente de Suteba remarcó que la estructura tubular que se comenzó a armar el domingo en la plaza frente al Congreso "no afecta el tránsito de nadie" y que "en ningún momento se cortó una calle". Fuente: Télam