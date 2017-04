Una niÃ±a siria de 7 aÃ±os le agradeciÃ³ a Donald Trump por los ataques aÃ©reos

Una niña siria de 7 años que se ha convertido en una sensación de los medios de comunicación sociales agradeció al Presidente Trump por los ataques aéreos de los Estados Unidos a la base militar.

La pequeña, que es muy activa en las redes sociales, tuiteó: "Soy una niña siria que sufre bajo Bashar Al Assad y Putin. Doy la bienvenida a las acciones de Donald Trump contra los asesinos de mi pueblo".

Bana Alabed llamó la atención mundial el año pasado con sus tuits que se hicieron virales muy pronto por detallar su vida en Alepo. Con la ayuda de su madre, publicó fotos y videos mostrando la devastación que experimentaba la ciudad.

En diciembre pasad,o se temía que Alabed estuviera muerta, pues su cuenta de Twitter fue borrada y se quedó en silencio en las redes sociales. Posteriormente se confirmó que ella y su madre fueron evacuadas de Alepo y trasladadas a Turquía.

Tres días antes de su evacuación, Bana posteó un video, pidiendo a los líderes mundiales que ayudaran al pueblo sirio: "Este es mi mensaje a los líderes del mundo: nunca es demasiado tarde. Salven al pueblo de Siria ahora".

This is my message to the leaders of the world: it's never too late, save the people of Syria now. #Idlib pic.twitter.com/3ueqy7bm1V