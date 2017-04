Sin marcos Detalles Publicado: S谩bado, 08 Abril 2017 10:36 Visto: 94 Twitter Seguridad Bullrich: "El objetivo es que la gente pueda sentir que vive en paz" La ministra de Seguridad de la Naci贸n dijo que se seguir谩 utilizando el protocolo antipiquete, luego de los incidentes registrados el jueves pasado en la Panamericana, en el marco del paro realizado por la CGT y la CTA. La ministra de Seguridad de la Naci贸n, Patricia Bullrich, dijo hoy que "el objetivo" del accionar de las fuerzas de seguridad es que "la gente pueda sentir que vive en paz" al afirmar que se seguir谩 utilizando el protocolo antipiquete, luego de los incidentes registrados el jueves pasado en la Panamericana, en el marco del paro realizado por la CGT y la CTA. "Ayer seguimos (utilizando el protocolo). Hubo una manifestaci贸n en el Mercado Central a la noche, de manera inesperada, y se procedi贸 al desalojo", ejemplific贸 la funcionaria en Radio Mitre donde remarc贸 que "el objetivo es que la gente pueda sentir que vive en paz". Tambi茅n evalu贸 que el pedido de los sindicalistas de modificar el plan econ贸mico del Gobierno tiene que ver con el "poder" que los gremialistas "creen que tienen" cuando "en realidad, el plan econ贸mico que quieren los ciudadanos es el que votaron en las elecciones y el que conduce el presidente Mauricio Macri". Por otra parte, neg贸 que exista una 'interna' con el jefe de Gobierno porte帽o, Horacio Rodr铆guez Larreta, vinculada al tratamiento del accionar de las fuerzas de Seguridad en el marco de los piquetes: "No hay una interna. Adem谩s hay que entender que hubo un cambio institucional con la Polic铆a de la Ciudad y que se necesitaba tiempo para reorganizar las fuerzas". "La Ciudad es donde est谩 la tarea m谩s dif铆cil porque hay que asegurar tambi茅n la seguridad cotidiana de todos los ciudadanos, no solo los piquetes", evalu贸. Y destac贸 que "en el piquete que se hizo en Callao -el d铆a del paro- tambi茅n se actu贸. Nosotros (con Larreta) tenemos una prioridad que es trabajar y liberar los accesos que se intentan cortar todos lo d铆as en la 9 de julio, en los ministerios de Trabajo y Desarrrollo Social, y cada uno tiene su propia forma de actuar". Para Bullrich, "es importante que en la Argentina las acciones empiecen a tener consecuencias". "El presidente lo dijo ayer claramente 'vinimos a cambiar' , el que no quiera, avisa (en referencia a las elecciones de octubre), y a mi me corresponde, como ministra estar dispuesta a eso, lo hacemos con el narcotr谩fico, con las organizaciones para que la gente se sienta m谩s segura y as铆 cada ministro en su 谩rea", explic贸. En otro tramo de la entrevista, la ex ministra de Trabajo de la Alianza diferenci贸 la situaci贸n actual de la que afront贸 en su disputa con los gremios en el 2001: "La actitud del sindicalismo de oponerse de esta forma se ha repetido en todos los gobiernos pero en esta ocasi贸n el resultado es distinto por c贸mo se para el gobierno, c贸mo toma el problema y antes hab铆a que tomar decisiones que este gobierno ya tom贸". En cuanto a la seguridad en los estadios, insisti贸 en la lucha "contra los barras" y asegur贸 que "el partido que estamos jugando (como gobierno) es combatir a las barras y todas personas que hayan cometido actos de violencia y sean parte del problema, los que van a tener problemas". De esta forma respondi贸 a Rafael Di Zeo, l铆der de La 12 ( barrabrava de Boca) quien hab铆a asegurado: "Me parece que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, est谩 jugando mucho ese partido y quiere el estandarte de Di Zeo, pero no se dio cuenta de que durante los cuatro a帽os que estuve detenido hubo m谩s muertes en el f煤tbol que cuando estaba en la calle", expres贸 en relaci贸n a las causas judiciales que enfrenta. El 10 de marzo pasado, la Justicia involucr贸 directamente a Di Zeo en el violento choque de las diferentes facciones de 'La 12' ocurrido en julio del 2013 cuando murieron dos personas antes de un partido amistoso con San Lorenzo, en el Bajo Flores. Por esta causa la C谩mara del Crimen confirm贸 su procesamiento como presunto "instigador" del delito de "homicidio agravado".

Fuente: T茅lam

