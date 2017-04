"Hasta acá llegué”, así comienza la carta del joven Juan Cruz Recalde Iturraspe, quien milita, o mejor dicho militaba, desde el año 2010 para Cambiemos. Tras el paro nacional que se desarrolló en el jueves 6, en el que gran parte de los gremios decidieron adherirse, el militante no dudó en expresar su opinión a través de las redes sociales. Recalde se mostró decepcionado y enfurecido con el accionar del gobierno actual, por el que hacía poco militaba. "Me enfurece que retornemos a la confrontación `que no haya colectivos ni choripanes` fue la gota que rebalsó mi vaso”, señaló. A medida que avanza la carta, Juan Cruz expresa no entender las políticas del gobierno de Mauricio Macri y, por lo tanto, se niega a, desde su lugar, seguir defendiéndolas. "Lo que nunca vamos a aceptar es tener que salir a poner la cara por vos mientras la gente está sufriendo, la pobreza crece y tomamos la deuda más grande de la historia, las inversiones que llegaron son todas inversiones financieras sin control y la industria nacional se va a pique”, afirmó. Otra de las cosas a las cuales apuntó el joven fue a la actitud del Presidente de "justificar todos los errores” con tal de que no vuelvan lo anteriores y afirmó que, en su tiempo de mandato, Mauricio Macri mostró que "no está a la altura de las circunstancias”. Para finalizar, el militante señaló estar preocupado por el futuro del país, que es gobernado por un mandatario que desconoce de cuánto es la jubilación mínima, e incitó a la gente a que siga luchando por sus ideales.



Carta de Juan Cruz:



"MAURICIO MACRI ME DECEPCIONASTE

Después de 7 años militandote, hasta acá llegué, sinceramente les deseo lo mejor a todos mis amigos que siguen bancando o trabajando para este gobierno, confío en que sus intenciones son puras como siempre me lo demostraron. Me siento desilusionado, muchas de las cosas prometidas quedan a la luz de los ojos que fueron mentiras y más mentiras, y verdaderamente me enfurece que retornemos a la confrontación "que no haya colectivos ni choripanes" fue la gota que rebalsó mi vaso, más allá de las TANTAS cosas que veo y que entiendo, no puedo defender más a este gobierno, ni a sus políticas, ni a muchos de sus integrantes que en muchos casos fueron Kirchneristas militantes de Scioli y con los cuales tampoco quiero compartir un mismo espacio. No estoy ni de un lado ni del otro y les aconsejo a todos que hagan lo mismo. En un año y medio de Gobierno Macri demostró que no está a la altura de las circunstancias. Me gustaría que todos luchemos por sacar este país adelante y dejemos de justificar todos los errores con tal de que no vuelvan los anteriores, repetimos la historia una y otra vez. Mauricio pudimos aceptar que nunca nos escuchaste, que nos negaste y que nos entregaste al jugador mas fuerte de la ciudad, pero lo que nunca vamos a aceptar es tener que salir a poner la cara por vos mientras la gente está sufriendo, la pobreza crece y tomamos la deuda más grande de la historia, las inversiones que llegaron son todas inversiones financieras sin control y la industria nacional se va a pique, volvemos a ser una economía primaria en el siglo XXI. Felicito a todos los que no se adhirieron al paro, pero les pido que reflexionen y vean que mucha gente no puede hacer paro porque simplemente no tiene trabajo. Temo por el futuro de nuestro país gobernado por un Presidente que no sabe cuanto es la jubilación mínima en un programa cuasi oficialista, ni hablar de los casos Niembro, Avianca, Correo Argentino y Panamá Papers. Les dejo unas palabras del admirable Dr Fayt para que algunos que no puedan comprender mi mensaje me entiendan: "El destino rara vez es injusto con los que luchan, los que no se dan por vencidos, los que perseveran, los que dueños de sí mismos, son fieles a sus ideales, con los que tienen clara conciencia de la dignidad de su profesión, se sienten contemporáneos de su futuro y tienen, como profunda pulsión de la sangre, la incondicionada indignación por la injusticia, la corrupción, la mentira y la inequidad"

Salud, viva Argentina!".