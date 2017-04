Sin marcos Detalles Publicado: S谩bado, 08 Abril 2017 09:30 Visto: 74 Twitter Nacionales Los docentes suspenden el paro a la espera de una "oferta superadora" de Vidal Los gremios del Frente de Unidad Docente volver谩n a las aulas aunque le reclamaron a la gobernadora Mar铆a Eugenia Vidal que "convoque en forma inmediata a paritarias con una propuesta salarial superadora". El Frente de Unidad Docente resolvi贸 ayer abrir un par茅ntesis en los paros a la espera de una "oferta superadora" del gobierno de Mar铆a Eugenia Vidal, al que le exigi贸 que cumpla con los fallos judiciales y que, adem谩s, devuelva la plata descontada por los d铆as de huelga. El Ejecutivo no defini贸 todav铆a la nueva convocatoria. A trav茅s de un comunicado de prensa, los seis gremios que integran el Frente ratificaron el plan de lucha por un salario por encima de la l铆nea de pobreza a trav茅s de "distintas acciones gremiales", pero advirtieron que si no hay avances en la negociaci贸n volver谩n a "medidas de acci贸n directa". En otras palabras, volver铆a el paro. Por su parte, el gobierno bonaerense salud贸 el avance en las negociaciones. El ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, asegur贸 que "la paritaria est谩 abierta las veces que sea necesario" siempre que sea "sin paros" de los gremios. En la misma sinton铆a se expres贸 el ministro de Educaci贸n provincial, Alejandro Finocchiaro, al afirmar que el Gobierno "no ve como una victoria" que los gremios docentes realicen un "impasse" en los paros aunque celebr贸 que en el conflicto empiece a "primar la racionalidad". "Sentimos que tenemos que seguir negociando con los gremios para llegar a un acuerdo porque, si no, la gobernadora hubiera cerrado el tema por decreto, cosa que nunca quiso hacer", asever贸. En ese marco, Finocchiaro entendi贸 que, con la decisi贸n de los gremios docentes de hacer un par茅ntesis en las medidas de fuerza, en el conflicto "empieza a primar la racionalidad": "Sucede lo que deb铆a haber sucedido desde el primer d铆a, que los adultos discutamos con los chicos en la escuela, respetando su derecho a la educaci贸n". El Frente de Unidad Docente de la provincia de Buenos Aires, integrado por la FEB, Suteba, Amet (docentes de escuelas t茅cnicos), Sadop (docentes privados), Uda y Udocba (Uni贸n de Docentes de la provincia de Buenos Aires) se reuni贸 ayer para evaluar los resultados de la encuesta masiva realizada a los maestros. Los seis gremios docentes respondieron as铆 a la carta enviada d铆as atr谩s por la mandataria bonaerense en la que expres贸 que aceptaba reunirse con los representantes sindicales aunque pidi贸, a cambio, el compromiso de que no hagan m谩s paros hasta fin de a帽o. "El Frente expresa que la gobernadora Mar铆a Eugenia Vidal tiene la oportunidad de resolver el conflicto a trav茅s de una inmediata convocatoria a paritarias con una propuesta salarial superadora de verdad, que garantice que ning煤n docente perciba salarios por debajo de la l铆nea de pobreza", expres贸 el comunicado de la entidad. Destac贸 que "las organizaciones gremiales estamos dispuestas al di谩logo respetuoso, democr谩tico, sin condicionamientos y en el marco del cumplimiento de las legislaciones laborales y educativas vigentes" si se convoca "a las restantes comisiones t茅cnicas, para el debate y elaboraci贸n de propuestas que posibiliten avanzar en educaci贸n p煤blica de calidad". Tambi茅n pidieron que el gobierno bonaerense cumpla "con los fallos judiciales, como el de la jueza Ventura Mart铆nez, que implica la urgente devoluci贸n de los d铆as ilegalmente descontados". En la carta a los docentes Vidal se comprometi贸 a recibir personalmente a los representantes de los gremios "todas y cada una de las veces que sea necesario" luego de que se produzca una nueva reuni贸n t茅cnica entre los sindicalistas y los funcionarios del 谩rea, que tienen una "nueva propuesta salarial superadora y de largo plazo". El 28 de marzo 煤ltimo, el Frente de Unidad Docente bonaerense rechaz贸 una oferta de aumento salarial del 19 por ciento en tres cuotas con actualizaci贸n por inflaci贸n y una compensaci贸n por el 2016 por considerarla insuficiente y similar a otras propuestas efectuadas anteriormente por el gobierno provincial. Por otra parte, ayer se efectiviz贸 el pago a los docentes de toda la provincia y, seg煤n denunci贸 el gremio Suteba se verificaron "descuentos indiscriminados y masivos", descuentos que "son ilegales y han sido deliberadamente destinados a hostigar a los maestros y sin informaci贸n real, ya que los contralores fueron entregados el 28 de marzo; raz贸n por la cual no es posible constatar la informaci贸n entre los docentes que hicieron uso de su derecho constitucional adhiriendo al paro y aquellos que no", detall贸 un comunicado de Suteba. "Por lo aqu铆 expuesto, Suteba exige que se garantice urgentemente la devoluci贸n de los descuentos ilegales efectuados y hace expresa reserva de derechos de inicios de acciones legales pertinentes si no se realiza una acci贸n en 48 horas", concluy贸 el comunicado de la entidad gremial. Fuente: T茅lam

