Las oficinas de Contaduría General se trasladan al CAPE El próximo lunes no habrá atención al público por la mudanza al centro administrativo desde Casa de Gobierno. Las nuevas oficinas de la Contaduría General estarán en el CAPE.-eldiariodecatamarca.com.ar Este viernes se informó que las oficinas de la Contaduría General del Gobierno se trasladarán al Centro Administrativo del Poder Ejecutivo (CAPE) por lo que no atenderán al público el próximo lunes ya que se realizará la mudanza desde Casa de Gobierno. La actividad normal retomará el martes 11 de abril. Las oficinas que a partir de la próxima semana funcionarán en el CAPE son: la Sub Contaduría de Control, la Unidad Central de Contrataciones, el Departamento de Auditoría, Registro de Proveedores, UPE Auditoría de Personal, Asesoría Legal de la Contaduría General de la Provincia y el Departamento Estudios Técnicos.



Las demás dependencias de Contaduría General de la Provincia permanecerán en Casa de Gobierno.

