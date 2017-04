Cuatro muertos y un detenido por el atentado con un camiÃ³n en el centro de Estocolmo

Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 07 Abril 2017 18:53 Visto: 163 Twitter Mundo Cuatro muertos y un detenido por el atentado con un camión en el centro de Estocolmo "Suecia ha sido atacada. Todo apunta a un ataque terrorista", declaró en una breve comparecencia el primer ministro Stefan Löfven. Cuatro personas murieron y otras doce resultaron heridas al atropellar hoy un camión a numerosos peatones en una calle céntrica de Estocolmo, informó la policía, que también indicó que detuvo a una persona vinculada con lo que las autoridades consideran un atentado. El vocero de la policía de Estocolmo, Lars Bystrom, reveló también a la televisión pública SVT la detención de un sospechoso, aunque no pudo confirmar si se trata de la misma persona que aparece en las dos fotografías difundidas horas antes por la cúpula policial, informó la agencia de noticias EFE Las autoridades sanitarias regionales habían informado minutos antes de un muerto y 15 heridos, nueve de ellos graves, aunque esa cifra solo se refiere a las personas atendidas en centros hospitalarios y no incluye a quienes pueden haber muerto en el lugar del ataque. "Suecia ha sido atacada. Todo apunta a un atentado terrorista", declaró en una breve comparecencia el primer ministro sueco, Stefan Löfven, quien envió su pésame "a las víctimas, sus familias y los heridos". Löfven, que se dirigía a Gotemburgo (oeste del país), anunció que regresará a la capital para seguir de cerca la evolución de los acontecimientos. Footage shows pedestrians run following truck incident in #Stockholm — unclear if the incident is deliberate or terror-related. pic.twitter.com/H9A8xk16hF — Rudaw English (@RudawEnglish) 7 de abril de 2017 "Los servicios de inteligencia recibieron a las 14.55 (12.55 GMT) del viernes una alarma acerca de que un camión había atropellado a una multitud en Drottninggatan en Estocolmo. Hay una gran cantidad de heridos", consta en un comunicado. Agentes de la policía y de los servicios de inteligencia patrullan el centro de la capital, donde han sido acordonadas varias zonas mientras se realiza la investigación. Según informó el periódico "Dagens Nyheter", el principal rotativo sueco, en su edición digital se produjo un tiroteo en una zona cercana al atentado. Polisen uppmanar människor att stanna hemma och undvika city. Sprid detta till de ni känner. #stockholm — Polisen Stockholm (@polisen_sthlm) 7 de abril de 2017 La cervera sueca Spendrups confirmó, por su parte, que el camión siniestrado pertenece a la compañía y que había sido robado esta mañana, consignó la agencia EFE. Las autoridades suecas detuvieron todo el tráfico de trenes y metro que pasa por la estación central, próxima al lugar del atentado, y según otros medios también se ha suspendido la sesión del Parlamento. La Policía sueca, además, ha pedido a los ciudadanos que se queden en sus casas y eviten desplazamientos al centro de la capital. Fuente: Telam

