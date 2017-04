Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 07 Abril 2017 18:53 Visto: 160 Twitter Nacionales Macri: "Ayer no paró el país, ayer se activó el cambio" En el marco del lanzamiento de una nueva línea de créditos a 30 años, el Presidente criticó la medida de fuerza y advirtió que solo sirvió para profundizar el cambio de cara a las elecciones de octubre. “Ayer no paró el país. Ayer se activó lo más importante, el cambio. Vimos la toma de conciencia, una profundización del debate de qué sirve para ver lo que sirve para el país. Vamos a debatir cuáles son las herramientas para construir el debate que todos queremos”, sostuvo Mauricio Macri al comienzo de su mensaje, durante la presentación de una nueva línea de créditos hipotecarios a 30 años. Desde abril del año pasado se han otorgado créditos por más de 3.500 millones de pesos y para el 2017 se esperaban otorgar créditos por un total de 10.000 millones de pesos, pero con el compromiso de los bancos públicos se espera cuadruplicar este monto, según informaron fuentes oficiales. Después, el mandatario se refirió a la instancia electoral de octubre. “En octubre vamos a dirimir nuestras diferencias. Cada vez se nota más quienes queremos construir un futuro y quieren se aferran al pasado”. Después, dejó de lado la evaluación del paro y pasó al tema que lo convocó en un acto en el Banco Nación: la nueva línea de créditos hipotecarios. Recordó la carta que recibió hace pocos días de un encargado de edificio, José, en la que contaba cómo había logrado comprar su casa “con mucho esfuerzo”. “Arreglar el default y bajar la inflación generó una oportunidad concreta para adquirir un crédito a 30 años. Cada vez que bajemos la inflación, más bajo será el interés”, sostuvo, en un claro intento de vincular la política macroeconómica del Gobierno con el “día a día” de los ciudadanos. Después, hizo un llamado a la estructura bancaria para que el arranque de la nueva línea de créditos sea exitosa: “Quiero felicitar a los bancos Ciudad, Provincia y Nación y a los privados. Se tienen que arrimar todos a los bancos. A los empleados, entiendan que las personas van a llegar con muchos miedos y ansiedades y necesitamos que los contengan. Necesitamos que les digan que sí se puede”. La nueva línea de créditos Los bancos públicos financiarán entre el 75 y 85 por ciento del valor de inmuebles, hasta 3.100.000 pesos en el caso de Banco Nación. En la línea que ofrece el Banco Ciudad el valor de las viviendas no tendrá tope y se prestará hasta 2.000.000 de pesos para adquisición de viviendas nuevas o usadas, en tanto que el Banco Provincia lo hará hasta la suma de 2.700.000. Podrán obtener un crédito por 1.000.000 de pesos grupos familiares con ingresos de entre 18.500 a 24.000 pesos, en función de una relación cuota-ingreso que oscilará entre el 25 y 30 por ciento. La extensión de los plazos de pago permitirá que muchos sectores puedan acceder a la obtención de los créditos. El Banco Nación aplicará una tasa de interés del 3,5 por ciento para sus clientes y del 4,5 para los que no. La cuota mensual oscilará entre 4.600 y 5.000 pesos por cada millón otorgado. En el caso del Banco Provincia, la cuota por cada millón estará cerca de los 6000 pesos para quienes cobran haberes en la institución, con una tasa del 5,9 por ciento, y del 7,5 por ciento para quienes no lo hacen. En el Banco Ciudad, con una tasa del 5,9 por ciento, los beneficiarios abonarán una cuota de aproximadamente 5.993 pesos y no hace diferenciación si los solicitantes perciben o no sus haberes en la entidad. Los créditos seguirán siendo en Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), lo que permite una cuota inicial baja similar a un alquiler. Desde el lanzamiento de la UVA, en abril del año pasado, se han dado créditos por más de 3500 millones de pesos, un equivalente a casi el 50 por ciento del stock total de préstamos hipotecarios. Para 2017 se esperaban solicitudes por 10.000 millones de pesos en total, pero el compromiso de los bancos públicos proyecta cudruplicar la demanda para los próximos meses. Desde hace décadas, el déficit habitacional ha sido una de las principales problemáticas del país que se calcula en 3.800.000 hogares. Se estima que para acompañar el crecimiento de la población hacen falta por año 160.000 nuevas viviendas. El Gobierno comenzó a adoptar medidas para resolver el problema y ya el año pasado lanzó el Plan Nacional de Vivienda que, entre otros objetivos, apunta a construir 120.000 unidades de carácter social. También contempla la urbanización de asentamientos en zonas urbanas e impulsar proyectos para segmentos de ingresos medios. Ese plan también está direccionado a otorgar microcréditos para mejoras y refacciones, regularizaciones dominiales y otorgar soluciones habitacionales con subsidio y a cuotas muy bajas a través del Plan ProCreAr. Fuente: Telam

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626