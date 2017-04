Lucia inaugurÃ³ refacciones y ampliaciones en una Escuela de Huillapima

Se trata del flamante edificio de la Escuela Secundaria 45 "Presidente Sarmiento", ubicada en la localidad de Huillapima, departamento Capayán. La misma fue remodelada y ampliada, ya que además de refaccionarse 220 metros cubiertos existentes, se añadieron 760 metros cuadrados con flamantes instalaciones. "Venimos de días pesados, pero como es la vida, tenemos días duros e intercalados con esos días duros, días de festejo", indicó la mandataria.



Lucía señaló que "hoy es un día de festejo por muchas cosas, en primer lugar porque estamos pudiendo entregar este edificio escolar, que en verdad por la magnitud de la ampliación es una escuela nueva, porque han intervenido 220 metros cuadrados de lo que estaba anteriormente en el edificio y se han construido 700 metros cuadrados nuevos, así que prácticamente es una escuela nueva para ustedes chicos".



Dirigiéndose a los alumnos sostuvo que "van a estar más cómodos, porque tiene un salón de usos múltiples, un laboratoria, aulas nuevas, se repararon todos los núcleos húmedos de la escuela, tienen un playón: la verdad que es una escuela preciosa, como se lo merecen ustedes".

Invitó luego a realizar una reflexión, al recordar que "esta escuela fue iniciada con fondos de la gestión nacional anterior, sin embargo pudimos terminarla con fondos que envió el gobierno nacional actual".



"En esta semana en que la provincia ha sufrido muchísimo en muchos departamentos, incluido este departamento, hemos podido demostrar que hemos alcanzado un grado de madurez que era muy necesario. En ningún lugar estuvo el conflicto de si el intendente trabaja más, si el gobierno provincial trabaja más, si el gobierno nacional envía o no envía, si el concejal, si el diputado, si el senador... y eso es lo que nos va a hacer crecer", observó.



"Cuando logremos entender en serio, todos los catamarqueños, que tenemos que trabajar juntos..." dijo para comentar anécdotas de sus últimas recorridas por las zonas inundadas, donde se encontró con autoridades y referentes de distintas fuerzas políticas: "en todos los lugares estaban trabajando, y nadie tenía cartelitos de nada: éramos todos catamarqueños trabajando para ayudar a otros catamarqueños que la estaban pasando mal".



"La sociedad también se organizó a su manera, yo les digo que se queden tranquilos porque la necesidad está cubierta y desde el Estado estamos llegando a todos lugares, pero también entiendo que el que quiere colaborar no puede quedarse de brazos cruzados y entonces también organiza todas las actividades solidarias", añadió.



"Ojalá no sólo en circunstancias como esas, sino todos los días podamos aprender que una cosa es la campaña electoral de propuestas y no de denuncia y agresión, que no le hacen bien a nadie y nos desgasta a todos. Ojalá lo que vivimos esta semana, que fue durísimo, nos deje la experiencia a todos de que el único modo de salir de los problemas es entender que debemos trabajar todos juntos", anheló.



Lucía renovó su llamado a trabajar jutos porque "necesitamos generar más trabajo, necesitamos salir de una crisis económica difícil, necesitamos revalorar la educación como motor de desarrollo de nuestra gente", y defendió la escuela pública porque es la única que llega allí donde hay pocos habitantes.