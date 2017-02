Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 10 Febrero 2017 09:37 Visto: 37 Twitter Per煤 Dictan la captura al ex presidente Toledo por el caso Odebrecht La justicia emiti贸 la orden contra el ex mandatario acusado de recibir sobornos por 20 millones de d贸lares de la empresa brasile帽a. El Juez Richard Concepci贸n Carhuancho acept贸 la solicitud del fiscal y dict贸 18 meses de prisi贸n preventiva y orden de captura nacional e internacional para el expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) acusado de recibir sobornos por 20 millones de d贸lares de la empresa Odebrecht, decisi贸n que se tom贸 en el Sala Penal Nacional Cercado de Lima. Se cursaran los oficios correspondientes para librar orden de captura a nivel nacional e internacional a Interpol con alerta roja para que se proceda a la prisi贸n efectiva en el lugar donde se encuentre y se inicie el tramite de extradici贸n para que albergarlo en una c谩rcel del Per煤. El plazo de la prisi贸n comienza a regir a partir del d铆a de su captura dentro o fuera del territorio peruano. Posteriormente, el abogado defensor pidi贸 la apelaci贸n del fallo que fue concedida por el Juez. Para el Juez "es cre铆ble que Toledo cometi贸 trafico de influencias a trav茅s de pagos en cuentas de Maiman" tal cual hab铆a alegado el fiscal Hamilton Castro, agregando adem谩s que "existe un alto grado de probabilidad respecto de los delitos que se le imputan" En la audiencia tambi茅n se present贸 como parte de los abogados defensores de Alejandro Toledo al ex Congresista Heriberto Ben铆tez, un personaje pol茅mico por haber sido suspendido de sus funciones al estar involucrado en una red de corrupci贸n, asociaci贸n il铆cita y asesinato seg煤n la Procuradur铆a Anticorrupci贸n del Per煤. "Este caso se trata de una organizaci贸n criminal, a partir de Odebrecht que se organiz贸 como una asociaci贸n il铆cita de pago de coimas en diversos pa铆ses como Per煤". Para el fiscal, la empresa Odebrecht arm贸 un departamento del cual se daban las ordenes a nivel internacional en el marco de contrataciones p煤blicas como el de la carretera interoce谩nica.

