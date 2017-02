Lijo se desentendiÃ³ de las escuchas a Cristina Kirchner y Oscar Parrilli

Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 10 Febrero 2017 09:31 Visto: 3 Twitter Nacionales Lijo se desentendió de las escuchas a Cristina Kirchner y Oscar Parrilli Ante la Corte Suprema de Justicia, el juez Ariel Lijo y la Oficina de Captación de Comunicaciones dieron explicaciones por las escuchas a la ex presidenta y el entonces titular de la Agencia Federal de Inteligencia. El juez Ariel Lijo y la Oficina de Captación de Comunicaciones dieron hoy explicaciones a la Corte Suprema de Justicia sobre las escuchas difundidas entre la ex presidenta Cristina Kirchner y el entonces titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli. Se desligaron de la difusión de las mismas y dijeron que es el organismo de los espías el que se encargó del procedimiento habitual en esos casos. La Corte le había reclamado a la Oficina de Captación de Comunicaciones, que depende del tribunal, que brinde explicaciones por "la difusión de audio de una intervención telefónica", que involucra a la ex presidenta y a Parrilli. También efectuó el mismo pedido al juez Ariel Lijo, quien había ordenado en su momento las escuchas a Parrilli en el marco de una investigación por supuesta protección al ex prófugo Ibar Perez Corradi. En respuesta, Lijo y la Oficina a cargo de las escuchas dieron sus explicaciones, difundidas por el Centro de Información Judicial (CIJ). Lijo justificó las intervenciones en su causa y reiteró algo que dijo públicamente: que la defensa del ex funcionario, a cargo de Roberto Boico, tuvo copias de las actuaciones y de las grabaciones y que "no existe en el expediente ningún planteo de las partes respecto de la validez de las intervenciones telefónicas practicadas". El magistrado resaltó que "se autorizó a personal de la Agencia Federal de Inteligencia -el cual también debe resguardar la confidencialidad regulada por esas leyes- a realizar la escucha directa de los abonados telefónicos de referencia como así también a retirar los discos con el producido de las intervenciones". Añadió que "la copia del material en cuestión fue realizada en las máquinas de esta dependencia por un Secretario y un Prosecretario de este Tribunal quienes, al momento en que terminaban las copias de cada disco, procedían a la reserva del material en cuestión en la caja fuerte de este Tribunal". Por su parte, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación , con la firma del camarista Martin Irurzun, el juez de Comodoro Rivadavia Javier Leal Ibarra y del ex secretario de Lijo, Juan Tomas Rodriguez Ponte, a cargo del área de captaciones telefónicas también dio explicaciones. El organismo dijo que se abrió un expediente administrativo para esclarecer cómo se filtraron a la prensa las escuchas. En el informe se resumen las funciones del área y su procedimiento. "La responsabilidad de la dirección en cuanto al resguardo del material culmina con la entrega de los CDs a la autoridad judicial requirente o a quien esta designare", indicó. "De las constancias obrantes en los registros internos de la Dirección se pudo establecer que la actividad desarrollada por la Subdirección Juridico Administrativa en el marco de la a intervención ordenada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, Secretaría N° 8, en el marco de la causa 481/16, se ajusta a los procedimientos habituales establecidos en los reglamentos y protocolos de actuación correspondientes", remarcó la Dirección. "El material en cuestión fue entregado a personal que cumplió las tareas propias de escucha directa, autorizado en la nómina enviada por la Agencia Federal de Inteligencia para cumplir ambas labores (acceder a los audios en locutorio y hacerse del material físico de manera periódica)", dice el informe que elevaron a la Corte. Fuente: MinutoUno

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626