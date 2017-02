Los acusaron de violaciÃ³n, presentaron el video de la fiesta sexual y los liberaron

Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 09 Febrero 2017 19:33 Visto: 0 Twitter Nacionales Los acusaron de violación, presentaron el video de la fiesta sexual y los liberaron Los sospechosos aportaron seis grabaciones que probarían que la mujer que hizo la denuncia había consentido el trío Un taxista y un empleado municipal que habían sido detenidos tras ser denunciados por una violación fueron liberados luego de que la Justicia pusiera en duda la veracidad del relato de la presunta víctima. En la noche del viernes 20 de enero, el chofer, el trabajador estatal y la ex mujer de un amigo de ambos, de 26 años, salieron, bebieron en un bar, y terminaron juntos en la casa de la chica, en el departamento de Las Heras, provincia de Mendoza. Horas después, la denunciante salió semidesnuda de su casa, tomó un taxi y se tapó con una manta que le facilitó el chofer, quien tras escuchar su relato la llevó hasta un control policial, donde la mujer dijo haber sido abusada por los sospechosos. Luego de que se radicara la denuncia, efectivos de la policía local concurrieron a la casa de la mujer y encontraron al taxista y al empleado municipal. Al detenerlos, los hombres declararon que habían tenido relaciones consentidas y que habían filmado parte del encuentro. Esas imágenes les sirvieron como prueba de que la relación no habría sido forzada, y tras permanecer 15 horas detenidos recuperaron la libertad luego de pagar una fianza de $15 mil. Los sospechosos quedarán sujetos al proceso judicial. Están imputados por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser dos o más personas. El fiscal del caso, Darío Nora, recolectó varias pruebas que ponen en duda la versión de la mujer. Seis videos aportados por los acusados indicarían que las relaciones fueron consentidas. Además, la pericia médica indicó que la mujer no tenía daño vaginal, aunque sí algunas escoriaciones en las manos y en la espalda. La Justicia mendocina entendió que si bien en un primer momento hubo elementos para sostener la imputación, tras profundizar la pesquisa surgieron dudas para pensar que se trató de una violación. Hasta el momento, no existen elementos suficientes para sostener como probable la participación de los dos imputados en un delito de abuso sexual. "¿Me convidás jugo?" De los seis videos presentados por los acusados como prueba de que la relación sexual fue consentida, tres son de un encuentro ocurrido tres días antes entre la mujer y uno de los imputados, y los restantes fueron de la noche del hecho. En el último de los videos de la noche del 20 de enero se puede observar a la mujer y a los dos hombres teniendo sexo en el baño. En un momento se la escucha a ella hablando sobre la situación, y algunos segundos después la joven le pregunta a uno de los hombres: "¿Me convidás jugo?". Fuente: Infobae

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626