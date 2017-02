El anestesista que atacÃ³ a BelÃ©n Torres se descompensÃ³ y no pudo declarar

Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 09 Febrero 2017 18:53 Visto: 19 Twitter Nacionales El anestesista que atacó a Belén Torres se descompensó y no pudo declarar Gerardo Billiris debía presentarse en Tribunales en el marco de una causa por abuso sexual en 2012 La semana pasada Gerardo Ismael Billiris golpeó salvajemente a Belén Torres en un departamento del barrio porteño de Palermo. A partir de la repercusión que tuvo el caso, una modelo publicitaria de 23 años lo denunció por abuso sexual tras haber reconocido su cara en los medios de comunicación. Por esa última causa debía declarar Billiris este jueves en Tribunales, pero no pudo hacerlo porque se descompensó. En consecuencia, el médico podría presentarse este viernes. Ayer, la Policía de la Ciudad detuvo a Juan Martín Mercado, quien está acusado de ser cómplice del anestesista en un caso de abuso sexual a esa joven a la que, además, habrían drogado en 2012. El hombre, que según un comunicado policial es "actor y organizador de eventos", fue detenido en el barrio Las Cañitas. El comisario a cargo del operativo y jefe de la División Robos y Hurtos, Luis Zajaczkowski, explicó que la causa está caratulada como "abuso sexual deshonesto" y que el último detenido "se dedica a ser representante de mujeres en boliches nocturnos, chicas que trabajan con presencias", aunque no se dio oficialmente su identidad. Este caso, paralelo a la golpiza sufrida por Torres, fue denunciado en la comisaría 23a. de la Policía de la Ciudad y la causa recayó en el Juzgado de Instrucción 40, a cargo de Rodolfo Cresseri, quien delegó la instrucción en el fiscal Marcelo Roma. Tras la declaración de la víctima, el juez de la causa dictó una orden de captura nacional e internacional contra este hombre, quien se desempeña como actor y organizador de eventos. El magistrado ordenó a la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad la búsqueda del sospechoso, y los investigadores localizaron cinco posibles domicilios en los que podía estar, hasta que, esta tarde, la brigada detectó al sospechoso ingresando a uno de los domicilios, ubicado en Soldado de la Independencia al 700, de Las Cañitas. Mercado fue trasladado a la división Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad, donde quedará a disposición de la Justicia, según se indicó. Por su parte, Billiris fue detenido luego de agredir físicamente a Torres, en tanto que también tiene una causa por tenencia de drogas. Fuente: Infobae

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626