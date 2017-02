La inflaciÃ³n de enero fue del 1,3% para el Indec

Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 09 Febrero 2017 17:43 Visto: 109 Twitter Nacionales La inflación de enero fue del 1,3% para el Indec La suba fue impulsada por esparcimiento y transporte y comunicaciones por el incremento de las naftas. Los privados registraron un promedio de 1,5% para el primer mes del año La variación de precios al consumidor ya tiene su dato oficial para el primer mes del año. El primer IPC de 2017 dio a conocer una inflación de enero fue del 1,3% respecto al mes anterior impulsada por la suba en esparcimiento (4,7%) y transporte y comunicaciones (2,3%), según el informe publicado Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). La cifra es un poco más alta que el 1,2% de diciembre, pero está en línea con las metas de inflación del Banco Central (BCRA). El efecto del incremento de un 8% en los combustibles en los primeros días de 2017 incidió en este índice que mide la evolución de los precios en la Ciudad y en el Gran Buenos Aires. Alimentos y bebidas subió un 1,6%, una aceleración de la suba de precios con respecto a diciembre y por encima del promedio de enero. Indumentaria fue el único rubro que retrocedió con una caída del 2,2 por ciento. En tanto, la inflación núcleo -que no contempla los aumentos de precios estacionales- fue de 1,3 por ciento. La suba mensual se compone de un alza del 1,7% en servicios y del 1% en los bienes. El IPC oficial aún no posee el dato interanual, ya que luego de declarar la emergencia estadística, el director Jorge Todesca informó el primer dato en mayo del año pasado, cuando había arrojado un 4,2% de suba. Con todo, el IPC oficial se ubica por debajo del 1,5% de promedio de las consultoras privadas. Conocida como la "inflación de los asalariados", el índice de los gremios CGT-CTA arrojó una suba de 1,6 por ciento. Los IPC de algunas provincias también se conocieron durante esta semana. En Córdoba, la inflación fue de 1,5% en enero y representó la suba más baja para ese periodo desde 2013, y un avance interanual del 32,3 por ciento. Por su parte, el índice de Mendoza -que se lanzó hace pocos meses- fue más bajo y se ubicó en un 1,2 por ciento. El IPC Congreso presentó una cifra mensual de 1,6% e interanual de 37,7%; 7,9 puntos porcentuales más comparado a enero de 2016. Esparcimiento y transporte y comunicaciones fueron los rubros con mayores subas detectadas. Las principales alzas del mes están explicadas por los rubros de Esparcimiento (rubro estacionalmente elevado en el primer mes del año) y Transporte y Comunicaciones (suba en las naftas). Por su parte, se registró un alza en Alimentos y Bebidas cercana al 1,2%. Benditas metas El Banco Central (BCRA), con Federico Sturzenegger al frente, insiste una y otra vez en que este año se cumplirá la meta de inflación establecida al principio de la gestión: entre un 12% y 17% para 2017. Y con el dato de enero se encamina hacia ese objetivo. A contramano, las consultoras privadas y bancos ya desde el año pasado advierten una inflación superior para el año, con un promedio del 21% anual. Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) también ubicaron a la inflación por encima de la proyección oficial en 2017, con una suba del 20,5 por ciento. El Relevamiento de Expectativas de Mercados que publica el organismo arrojó una proyección de inflación anual de 20,8% para este año, más de seis puntos porcentuales por arriba del centro de la meta de promedio del 14,5% planteada por el Central. "La credibilidad del Banco Central se juega este año en el comportamiento de la inflación durante el segundo semestre, ya que sería un éxito si los guarismos se acercan a 1% mensual", resumió el economista Jorge Vasconselos en el último informe de la consultora IERAL-Fundación Mediterránea. Y agregó: "Aunque no se cumpla con la meta, se podría lograrse con un 18,5%, pero no con el 20,8% proyectado por el mercado". Los aumentos de luz para los usuarios de Edenor y Edesur, peajes y prepagas formarán parte de los ajustes tarifarios que van de febrero a abril. Para el equipo económico del Frente Renovador, la preocupación se centra en la dinámica inflacionaria esperada para los próximos dos meses, "principalmente por la fuerte suba de tarifa". Sin embargo, Fundación Mediterránea va más allá de esos aumentos, ya que consideró que en esos meses el foco de atención deberá ubicarse no sólo en las negociaciones salariales, sino también en la evolución de los precios libres y los servicios privados. Fuente: Infobae

