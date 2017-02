Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 09 Febrero 2017 10:27 Visto: 218 Twitter Protesta en la plaza Comerciantes se manifestaron contra la “Saladita” Fue en horas de la mañana de este jueves en el principal paseo público de Catamarca y entregaron un petitorio en Casa de Gobierno. Un grupo de comerciantes de Capital y Valle Viejo protestaron por la instalación de una “Salada”. - eldiariodecatamarca.com.ar Un grupo identificado como Comerciantes Unidos Catamarca se instaló en la Plaza 25 de Mayo para reclamar a las autoridades provinciales por la próxima instalación de La Salada Catamarqueña. Bajo el lema “Decimos no” al trabajo desleal, los comerciantes intentaron trasladar a la provincia la situación, luego que desde la Municipalidad de Valle Viejo les manifestaron que se autorizó su instalación y no los quisieron atender. Alejandra Fernández, una de las referentes del grupo, dijo al periodista José Alsina Alcobért durante el programa EN LA MIRA por LA ISLA FM, que el intendente Gustavo Jalile no les dio respuestas y además tuvo un mal trato con una de ellas. Por tal motivo intentaron ser recibidas por autoridades provinciales pero les manifestaron que se trata de un problema jurisdiccional y que en todo caso lo deberían ver al intendente de la Capital, Raúl Jalil, porque el edificio se encuentra en el límite de los dos departamentos. Frente a esta situación adelantaron que cortarán la ruta frente al local donde se pretende abrir esta feria “hasta que tengamos una respuesta. Queremos saber por qué antes no la autorizaron y ahora sí”. “Ellos vienen con productos y mercadería que obtienen de mayoristas de dudosa procedencia y nosotros, que estamos instalados desde hace tiempo, pagamos todos los impuestos y nos inspeccionan a cada rato, no vamos a poder competir”. Fernández dijo que esto va a provocar que “muchos negocios cierren, quede gente sin trabajo y la provincia se va a perjudicar porque no va recaudar por impuestos. Venimos a pedir que no nos saquen nuestra fuente de trabajo”.

