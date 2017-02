China y EEUU bajan la tensiÃ³n con mensajes de cooperaciÃ³n

Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 09 Febrero 2017 09:47 Visto: 27 Twitter Mundo China y EEUU bajan la tensión con mensajes de cooperación Washington y Beijing destacaron la posibilidad de una "relación constructiva", tras los roces generados por Trump en materia comercial y de política internacional. La cooperación entre Washington y Beijing es la "única opción", destacó este jueves el Ministerio de Asuntos Exteriores del gigante asiático después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, enviara una carta a su homólogo, Xi Jinping, planteándole una "relación constructiva". El portavoz de la Cancillería china Lu Kang confirmó la recepción de la misiva y mostró el agradecimiento de China por la felicitación por el Año Nuevo chino que Trump trasladó en la carta. La carta de Trump es el primer contacto con Xi propiciado por el presidente de EEUU desde que llegó a la Casa Blanca hace casi tres semanas. "China otorga gran importancia al desarrollo de las relaciones entre China y EEUU. La cooperación es la única y mejor opción para ambos países", destacó Lu en conferencia de prensa. El portavoz reiteró que Beijing trabajará para garantizar el crecimiento de los lazos entre ambos países, siempre sobre la base "de la no confrontación y el respeto mutuo". A diferencia de sus contactos con otros líderes, Trump aún no llamó a Xi desde su toma de posesión y hasta ahora no había felicitado personalmente al régimen chino por el Año Nuevo, rompiendo con una tradición entre líderes de ambas naciones. Durante su campaña y también como presidente, Trump culpó a China (además de a México) del déficit comercial de Estados Unidos y de la pérdida de puestos de trabajo debido a las deslocalizaciones, una tendencia que prometió invertir con mano dura. Fuente: Télam

