FINPAK dejará de producir heladeras en Catamarca

La fábrica radicada en Catamarca cambia de rubro por la crisis industrial.-eldiariodecatamarca.com.ar Antonio Corona, subsecretario de Industria, Comercio y Servicios, explicó los motivos que llevaron a la empresa metalúrgica FINPAK a reconvertir su línea de producción y señaló que hay claros indicadores de que la firma prevé continuar produciendo y mantener los puestos de trabajo en Catamarca. En el marco de las conversaciones entre la Gerencia de FINPAK y el Ministerio de Producción, el funcionario provincial reveló que debido a la coyuntura nacional que atraviesa el sector industrial del país, sumado a que entre marzo y abril está previsto que Samsung instale una fábrica de heladeras en la provincia de Buenos Aires y al anuncio del inminente desembarco de una marca China en el país, desde la firma explicaron que ya no pueden ser competitivos en su línea fría.



En consecuencia, tomaron la decisión de reconvertir su línea productiva a partir de marzo y comenzar la fabricación de termotanques eléctricos. No obstante, al realizar dicha adecuación, es necesario reprogramar el esquema de trabajo, por lo que para no despedir a ningún operario, procederán a una reducción de la jornada laboral a seis horas y se programarán dos turnos, de 6 a 12 horas y de 12 a 18 horas. Todo el personal ocupado actualmente seguirá en la planta.



“Hay indicadores de que la empresa quiere continuar en la provincia, porque va a incursionar en una producción que podría hacer tranquilamente en San Luis, pero la traslada a Catamarca. Tendrá un flete altísimo, que es el gran problema que tienen las industrias catamarqueñas, pero aceptan operar con ese nuevo costo porque apuestan a este nuevo desafío”, señaló el subsecretario de Industria, Comercio y Servicios.



Debido a la reducción de la jornada laboral, prevista en la Ley de Trabajo, los trabajadores ya no contarán con el servicio de comedor, al igual que tendrán una reducción salarial proporcional al pasar de trabajar 9 a 6 horas. Ante este escenario, Antonio Corona apuntó que desde la cartera productiva provincial “ofrecimos analizar las maneras posibles de continuar ayudando a la empresa”, al igual que se realizarán gestiones ante la Secretaría de Reconversión Productiva, con el objetivo de articular algún tipo de medida paliatoria nacional a la firma.



En tanto que FINPAK, de acuerdo con el funcionario, tiene el compromiso de no dejar sin trabajo a los operarios, aunque “abren la posibilidad de que quien no quiera aceptar una reducción horaria se acoja al beneficio de una indemnización”.



“Hoy hablamos con la Gerencia de la fábrica, quienes indicaron que el ánimo de los trabajadores es el normal. Piensan que la gente lo entendió que esto es una medida necesaria para continuar produciendo en Catamarca”, comentó por último Corona.