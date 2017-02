La Gobernadora visitÃ³ diversas obras energÃ©ticas

La Gobernadora encabezó la visita a diferentes plantas transformadoras.-eldiariodecatamarca.com.ar El inicio del recorrido se realizó en la localidad de La Carrera, en donde funciona una nueva Estación Transformadora de 2,5 MVA que optimizó el servicio de energía eléctrica para más de 600 mil usuarios desde la localidad de Piedra Blanca (Fray Mamerto Esquiú) hasta Singuil (Ambato). Esta obra cuenta con una inversión de 6 millones, ha sido probada, puesta en funcionamiento, y en los próximos días será inaugurada. Luego se dirigieron a la ET de la localidad de Polcos (Valle Viejo) de 5 MVA que es la primera que se trabaja en la implementación del sistema de control por telecomando.



También visitaron la ET 2,5 MVA Residencia Universitaria de la zona norte, esta estación que fue repotenciada y abastece a un 25 por ciento de los residentes de la zona. Al igual que la ET 2,5 de la Avenida 1º de Mayo, emplazada en el predio del palacio municipal y que brinda servicio a usuarios de la zona centro y sectores del sur. Esta obra también será inaugurada en los próximos días.



En la oportunidad estuvieron presentes técnicos y supervisores de la Empresa. La EC Sapem es una empresa recuperada por los catamarqueños que trabaja en la mejora del servicio e invierte para brindar energía de calidad. En los últimos meses la empresa trabajó en la implementación del mencionado Sistema de Control por telecomando, inédito en la Provincia, que se utiliza en los países que utilizan tecnología de punta en materia de energía eléctrica.