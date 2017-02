La canasta escolar subiÃ³ un promedio del 20% en Catamarca

Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 08 Febrero 2017 12:47 Visto: 104 Twitter En relacion al mismo mes de 2016 La canasta escolar subió un promedio del 20% en Catamarca Según una encuesta realizada por EL DIARIO DE CATAMARCA en las librerías de la Capital, el costo de los útiles escolares no se incrementó tanto como se calculaba por la inflación Los padres ya comenzaron la recorrida por las librerías para saber el costo de la canasta escolar. - eldiariodecatamarca.com.ar Mientras desde el ministerio de Educación confirmaron las fechas de comienzo de la actividad escolar para 2017 y el inicio del ciclo lectivo está previsto para el 6 de marzo, los padres ya comenzaron a recorrer librerías para analizar el costo de la canasta escolar. En una breve recorrida efectuada por EL DIARIO DE CATAMARCA, se pudo establecer que tomando como base los precios a marzo de 2016, los útiles escolares subieron un promedio del 20% a la fecha. Este incremento, que no se compara con los índices inflacionarios de los últimos meses, tiene una explicación según los responsables de las librerías consultadas. Las grandes empresas habrían acumulado stock el año pasado y por lo tanto armaron paquetes de ofertas. Esto permitió que los comercios adquirieran una importante cantidad de mercadería entre octubre y noviembre y hoy cuenten con un variado stock a un precio accesible para la gente y no se siente el impacto inflacionario. Por ejemplo, en una librería de calle Sarmiento al 700, informaron que una canasta básica para el inicio de clases del nivel primario ronda los 500 pesos, incluido una mochila de mano. Otra canasta con más elementos y una mochila con ruedas,gira en torno entre 800 a 900 pesos. En otro comercio de calle San Martín al 400, casi esquina Sarmiento, confirmaron que el aumento con respecto al año pasado ronda en un 20%, las canastas escolares varian entre 500 a 800 pesos y destacaron que trabajan con productos nacionales e importados. En tanto en una librería de calle República al 600, los valores son similares al resto y mencionaron que pese a los anuncios nacionales, siguen trabajando con el mismo precio de un producto al contado y en tarjeta de crédito en cuotas. Finalmente y ante la consulta, la mayoría reconoció que siguen trabajando con las mismas empresas desde hace años, algunas que trabajan con producto importados, y que seguramente desde marzo puede haber una modificación en los precios.

