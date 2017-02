Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 08 Febrero 2017 12:17 Visto: 56 Twitter Federal C Villa Cubas podría jugar de local en su estadio

El club del Altiplano espera la habilitación para recibir en su casa a Tiro Federal de Andalgalá por la segunda fecha del torneo.

El Club Sportivo Villa Cubas gestiona para utilizar su estadio para jugar de local. - eldiariodecatamarca.com.ar Dirigentes del club Sportivo Villa Cubas adelantaron este miércoles que están avanzadas las gestiones para que el equipo que participa en el Torneo Federal C juegue de local en su estadio de avenida Ocampo la próxima fecha. Según lo manifestado, solo resta que desde el organismo de Seguridad de la provincia y la Policía de Catamarca se logre la autorización, tras cumplir con los requisitos exigibles para que el club utilice su cancha. En los últimos días el estadio fue revisado y controlado por integrantes del Aprevide y solo resta que estemiércoles se realice una nueva visita de los organismos de seguridad para definir si se habilita o no. Villa Cubas ya envió una nota a la Liga Catamarqueña de fútbol confirmando como sede del partido frente a Tiro Federal de Andalgalá en el Altiplano el domingo a las 17.00. En caso de una negativa el partido se jugará el sábado a las 17.00 en el estadio Malvinas Argentinas.

